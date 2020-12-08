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由最年輕議員到最資深議員 買不起的人，走過幫緊你30年

【明報專訊】民主派總辭，民主黨涂謹申以最資深議員身分，結束近30年議會生涯。由近日12港人家屬，到馬尼拉人質事件、南丫海難等重大事故，涂謹申都曾提供協助，見盡各種「奇難雜症」。他受訪時透露，美國中情局前僱員斯諾登2013年赴港匿藏，早期亦曾託人向他求助；又說和已故商業巨擘郭炳湘結緣，稱郭曾形容他為「買不起的人」。

明報記者 張彤

曾助斯諾登女星郭炳湘 接求救傳真最驚險

斯諾登（Edward Snowden）2013年短暫到港匿藏，涂謹申憶述當時在一個晚宴見斯諾登的代理人，兩人要放下手機，躲到大音箱後耳語，以免遭竊聽。對方問及本港的引渡程序等法律問題，斯諾登其後離開香港。涂謹申說這經歷不算最驚險，稱約10多年前，他仍在中環舊立法會大樓辦公，有人傳真他說生命受威脅，涂意識到事態嚴重，邀該人深夜到立法會見面，此前已通知保安員在可行情况下封鎖整座大樓，「安排人看着各個角落，high alert（高度戒備）會否有人闖入、威脅大樓」，案件最終轉交警方有組織罪案及三合會調查科（O記）調查，其後能拉人破案。

涂謹申說，城中名人也會找他幫忙，包括已故的新地郭氏家族長子、帝國集團創辦人郭炳湘。涂謹申稱當年曾接受郭炳湘的申訴，有次詢問郭為何向他求助，郭稱經長時間調查後，相信涂謹申是「買不起的人」。

涂謹申是香港導演會的法律顧問，說曾協助一著名女星，當年赴會時為避開場外記者，要在的士後座伏下，伏到一個陌生人的腳邊，他笑說「做律師、做議員做到咁折墮」。

議會抗爭變激烈 民主追求如一

當年以28歲之齡躋身立法局，一路走來近30年，涂謹申從最年輕議員，變成立法會最資深議員。過去一年，民主派議會抗爭手法較往昔激烈，碰撞不時發生，涂謹申屬少數沒有背負控罪的民主黨人。他稱議員是民衆傳聲筒，行事不能遠離市民期望，「（我們）支持者的光譜很寬，但如果多數市民好激氣，議員就不能全部坐着」。涂謹申表示，無論抗爭手法如何改變，泛民的追求一如當初，即是真正的一國兩制、普選、民主等，但政府不願落實訴求，部分人便訴諸抗爭，「社會become very impatient（沒有耐性再等）」。

「如果她說明天走，我就辭職走」

退出立法會後，涂謹申將繼續留任油尖旺區議員，他說身邊每一個人都在談移民，自己在這兩三年內沒有離港計劃，但稱離開與否由太太決定，「如果她說明天走，我就辭職走」。

（專訪涂謹申）

相關字詞﹕一國兩制 馬尼拉人質事件 港區國安法 斯諾登 涂謹申

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