港聞

港聞二

被撞斃外籍單車男 區議員助尋海外親人

【明報專訊】西貢公路周日發生的奪命車禍，60歲哥倫比亞籍男子Benjamin Restrepo騎單車上斜時，被消防車撞斃。意外後，市民帶同鮮花於現場及死者寄賣的單車獻花悼念。區議員亦收集各方資訊，設法尋找其海外親友。

街坊稱健談 上周說儲夠錢買機票去夏威夷

意外中喪命的Benjamin，滯港期間因旅費用盡，遂將其中一輛單車放售，西貢一間麵包店曾協助他以中文在網上發文，其單車亦一直放在店舖對開花槽。街坊獲悉意外後紛紛前往悼念，將鮮花插上單車。麵包店女職員李小姐說，Benjamin健談，樂於助人，上周曾開心透露儲夠錢買機票，準備下月往夏威夷。意外當日早上仍見他與街坊開心交談，詎料數小時後發生意外。

促路署運署解決意外路段潛在風險

西貢區議員何偉航表示並不認識Benjamin，意外後獲悉他在滯港期間，曾到西貢社區中心借用電腦及領食物券等；由於Benjamin在港沒親友，他將收集各方資訊，同時在各社交網站發文，設法尋找其親友。何又表示將邀約路政署及運輸署代表到現場視察，要求盡快提供短期解決辦法，尋找意外路段潛在風險，避免再有嚴重意外。

事發周日中午近2時，消防升降台沿西貢公路往九龍方向行駛，至白沙灣對開時失控剷向左邊，撞倒騎行中的單車及路邊私家車，Benjamin重傷昏迷被困消防車底，救出送院搶救不治。消防車54歲姓姚男司機，事後涉危險駕駛導致他人死亡被捕，昨日已獲准保釋候查，明年1月上旬向警方報到。

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