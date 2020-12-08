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稱夫墳被遷頻頻病 大婆告二奶 指對方擅築新墓 要求復原位賠償

【明報專訊】生前享齊人之福的男子，死後由遺孀及長女按生前意願辦理後事及落葬，但男子同居女友涉破壞臨時墓地及臨時墓碑，擅自在墳地另一位置修築新墓。遺孀及長女稱自此健康漸差，找風水師諮詢後，對方稱死者遺體及棺材下葬於新墳右後方，位處「白虎位」，會對兩人不利。遺孀及長女指稱女友非法修建墳墓，要求法庭頒禁制令，並下令把墳墓遷回原來位置，並向她索償。

原告沈兆梅和楊慧敏，為案中死者楊東盛（譯音）的合法妻子及長女；被告何瑞珍（譯音），為死者婚外情的同居女友。

入稟狀指稱，死者今年2月7日肝癌病逝，終年75歲。死者在生時已告知屯門新墟村村長及首原告要修築一個大墳墓，以示其在村內的崇高地位。作為長女的次原告亦按死者意願，聘用他指定的殯儀服務公司，辦理死者的殮儀事宜，相關費用由兩原告以階段付款。

原告稱按死者意願修大墳墓 顯示地位

死者墓地選址屯門礦山，並由長女向政府申請認可殯葬區殯葬許可證作土葬。今年2月21日，殯儀公司安排喃嘸風水師傅到墓地拉線，規劃死者下葬位置，以讓死者安息及保佑後代健康。下葬儀式於同月29日完成，並造了一個臨時墓地及臨時碑。當時被告提出承擔建墓費用，遺孀同意，但堅持要由同一公司負責，以免為子孫招來噩運。

直至7月，兩被告發現臨時墓地被人挖開，臨時墓碑被棄置一旁。遺孀非常憤怒，向被告發出律師信，但對方沒理會。其後臨時墓碑失蹤，墓地上另一位置卻建了一座水泥新墳墓；長女就臨時墓碑失蹤向警署報案。原告又稱，死者遺體下葬於新墓的右後方，令死者遺體遭隨意踐踏，自此兩原告感不適及不能安睡，中醫稱遺孀的健康愈來愈差，西醫稱長女患上膽囊和肝病。

風水師稱葬「白虎位」 不利原告母女

兩原告向風水師諮詢意見，風水師指稱，新墳「坐西北向東南」，但死者遺體及棺材下葬位置在新墳右後方，令到死者「有家歸不得」，位置更為「白虎位」，有可能令兩原告患上不治之症，甚至死於非命。

【入稟編號：HCA 22040/20】

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