港聞

港聞二

大專生阻差辦公表證成立

【明報專訊】去年11月14日有市民發起「曙光行動」，當晚將軍澳有警員制服一名女子時，20歲女大專生涉拉扯該女子手臂5至6秒，令警員制服失敗。女大專生否認一項阻差辦公罪，昨日在觀塘裁判法院受審，被裁定表證成立。辯方質疑，案發時間比警員聲稱阻礙時間短；警員則指該時間只是「現場感覺」。

被告為大專生劉詩敏（20歲），她被控於去年11月14日在將軍澳港鐵站A出口外，故意阻撓在正當執行職務的警員張德俊。

警員張德俊供稱，當晚到將軍澳港鐵站外掃蕩時，看到一名金髮女子與其他黑衣人逃跑；他追截金髮女至接近將她制服時，被告突然在金髮女前方出現，雙手扯着她的右手臂約5至6秒欲拉走她，令他制服失敗；有警員不久後趕到制服被告，他才成功制服金髮女子。張稱被告令他浪費更多時間才能制服金髮女子。

辯方質疑過程較警聲稱短 警：現場感覺

辯方播放事發片段，指涉案過程只有3至4秒，質疑張聲稱被告阻礙的時間不合理，張則說供稱時間為其「現場感覺」。張另承認從無詢問被告及金髮女子的身分，但強調認得兩人外表，亦曾簡單查問金髮女子，故否認辯方所指他調亂了被告與金髮女子的身分。案件12月16日續訊。

另外，去年11月10日「八區開花」示威中，42歲歷奇教練劉俊宏在荃灣遭警員截查時大叫和揮動手腳反抗，並遭搜出鐵槌，被控各一項在公眾地方管有攻擊性武器和拒捕罪名，案件昨日在西九裁判法院裁決。裁判官施祖堯稱，控方未能證明被告用鐵槌傷人的意圖，故裁定涉藏武罪不成立，拒捕則罪成，將案件押後至12月21日判刑，以索取背景和社會服務令報告。

【案件編號：KTCC792、WKCC942/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕拒捕 八區開花 阻差辦公 曙光行動 反修例運動

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