17歲女生認欲用酒精及醋傷警

現年17歲的女被告（案發時16歲）為應屆文憑試考生，承認於去年11月18日在香港串謀共同非法及惡意向警察施用有害物品，即從含有異丙醇、乙酸及醋酸異丙酯的混合液中釋放的氣體使該人受損害、精神受創或惱怒。女生認罪後，有親友在庭內落淚。

控方案情稱，被告在案發當日午夜透過WhatsApp問男生是否有漂白水，因她想在「狗屋」（警署）做實驗，至當早再傳一張疑為涉案消毒火酒的相片予男生，並說正考慮到理大增援還是到「觀塘狗屋」（觀塘警署）。兩人當日下午在觀塘警署附近被捕，警員在男生背包中找到醋及消毒火酒等物品，被告在警誡下稱物品是「帶出嚟畀手足」。

稱因警員𧨾 才在錄影中說話

被告另在會面錄影中稱，自己按Telegram群組指示製作有毒刺激物對付警方，後來稱還押時有警員𧨾她，故才在會面錄影中說話。本案原定上月審訊，惟控方指被告電話WhatsApp內有重要證據，需時向服務營運商索取。控方在裁判官屈麗雯質疑下，承認律政司有疏漏及與警方溝通錯誤。同案現年17歲男生已認罪，被判入更生中心。

另外，去年11月2日民主派區議會候選人在維園舉辦選舉聚會，其後多區爆發警民衝突並延至翌日凌晨。33歲技術員張子濤涉於11月3日凌晨在旺角朗豪坊外推跌一名女警，昨在九龍城裁判法院受審前認襲警，還押至12月21日判刑，以待被告背景及勞教中心報告。

【案件編號：KTCC2017/19、KCCC702/20】

（反修例風暴）