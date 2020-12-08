港聞

港聞二

港行政立法及人權高度自治否 將卸任英總領事：大問號

【明報專訊】《中英聯合聲明》承諾香港50年不變，近年英國卻一再發表聲明關注香港高度自治受損。快將卸任的英國駐港澳總領事賀恩德（Andrew Heyn）接受本報專訪時，以四大範疇評估香港高度自治，認為香港在行政立法、人權自由的高度自治可謂「大問號」（big question mark）；司法獨立及經濟層面則無大憂慮。他形容港人BNO留英計劃或是英國入境政策「最大改變」，亦承認中英關係因香港而變得具挑戰性（testing）。

稱歡迎異見者 英非世界孤例

賀恩德來港4年，周五（11日）為其任期最後一日。《港區國安法》生效後，香港不少民主派赴英，賀恩德稱，英國對各地政治、法律異見者而言都是「避風港（safe haven）」，英國歡迎異見者也非世界孤例；他並估計，較多異見者赴英，或因疫情下未必能前往其他國家。

對於香港高度自治整體評估，賀恩德以4範疇概括，形容行政立法層面有「大問號」，港人權利自由亦然，「不止反對派，政治異見的空間亦被關閉」，仍需視乎國安法如何落實；至於另外兩者，他認為在司法機構及法治層面，一國兩制運作良好，「我不認為對法官獨立有何問號」，經濟商業層面則較少憂慮。他強調《中英聯合聲明》是有約束力的條約，近期事件的確令英國憂慮香港在各層面是否仍有高度自治。中方官員曾指聲明為「歷史文件」。

形容法治層面一國兩制運作良好

國安法生效，被問到英國企業是否亦感擔憂，賀恩德稱國安法在不少層面欠清晰，英國商會便曾接觸本地官員冀澄清問題，但目前未見英國企業大幅撤離。

英政府以允許合資格申請BNO者及近親明年1月起可申特別簽證留英，回應國安法落實，被問除給港人居留權等，還有何方法幫港人？賀恩德形容BNO計劃「可能是英國入境政策最大改變（most significant change）」，英國亦持續發表聲明，聯同其他國家表達對香港事務的關注。就外界質疑BNO計劃實為英國脫歐後吸引香港資金人才，賀恩德不認同，指香港富人、人才本身已可赴英，不少港人亦留英讀書以至工作。

回望4年任期，賀恩德形容首兩年英國與香港在政府、人民、商業交往均相當正面，自去年起兩地關係卻愈見挑戰，稱去年示威期間英國多番強調對話、獨立調查的重要，但國安法生效後問題急轉直下。賀恩德冀英港關係可回復至他上任首兩年般正面，強調希望香港成功，惟最近發展令人憂慮香港特質或朝負面方向改變。

就中英關係前景，他說兩國關係的確因香港而更見挑戰，形容是當下難題；他相信中英都不希望香港問題支配（dominate）兩國關係，從更闊層面而言，兩國關係仍要繼續。

明報記者 邱榕瀅

相關字詞﹕領事 中英聯合聲明 司法獨立 氣候變化 英國脫歐 一國兩制 港區國安法

上 / 下一篇新聞

美制裁14人大副委員長 涉訂國安法 蓬佩奧批京掏空港立會 中方譴責干涉內政
美制裁14人大副委員長 涉訂國安法 蓬佩奧批京掏空港立會 中方譴責干涉內政
戶口「涉挪款」再凍 許智峯：眾籌存律師樓從未轉走
戶口「涉挪款」再凍 許智峯：眾籌存律師樓從未轉走
許離港後稱「擴國際線」 李桂華：涉犯國安法
許離港後稱「擴國際線」 李桂華：涉犯國安法
新冠重症趨年輕 6危殆者六旬以下 45歲伊院醫生病危 醫局：現流行的是「危險病毒株」
新冠重症趨年輕 6危殆者六旬以下 45歲伊院醫生病危 醫局：現流行的是「危險病毒株」
葵盛西邨增3確診 同層戶夤夜送檢疫
葵盛西邨增3確診 同層戶夤夜送檢疫
葵盛西未封區強檢 專家：時機已過
葵盛西未封區強檢 專家：時機已過
見確診者大增 有住戶三日驗兩次
見確診者大增 有住戶三日驗兩次
防護中心4樓小爆發 染疫兼職隊目曾載確診者
防護中心4樓小爆發 染疫兼職隊目曾載確診者
沙田一田10人初確 涉多個專櫃 許樹昌：倘飛沫污染產品 恐顧客交叉感染
沙田一田10人初確 涉多個專櫃 許樹昌：倘飛沫污染產品 恐顧客交叉感染
「指定酒店」逾百間報名 姚思榮：遠超政府「萬房」目標
「指定酒店」逾百間報名 姚思榮：遠超政府「萬房」目標
10港鐵站派萬樣本包 領取者不知交何處
10港鐵站派萬樣本包 領取者不知交何處
自願麵包減鈉計劃 擴至非預先包裝
自願麵包減鈉計劃 擴至非預先包裝
過世病人胸口有刀 葛量洪醫院報警
過世病人胸口有刀 葛量洪醫院報警
17歲女生認欲用酒精及醋傷警
17歲女生認欲用酒精及醋傷警
大專生阻差辦公表證成立
大專生阻差辦公表證成立
稱夫墳被遷頻頻病 大婆告二奶 指對方擅築新墓 要求復原位賠償
稱夫墳被遷頻頻病 大婆告二奶 指對方擅築新墓 要求復原位賠償
被撞斃外籍單車男 區議員助尋海外親人
被撞斃外籍單車男 區議員助尋海外親人
匯款生意轉介好友 中信經理涉食差價
匯款生意轉介好友 中信經理涉食差價
收衫爭執講手 夫婦被捕
收衫爭執講手 夫婦被捕
由最年輕議員到最資深議員 買不起的人，走過幫緊你30年
由最年輕議員到最資深議員 買不起的人，走過幫緊你30年
30年游說中央兩點，終失敗
30年游說中央兩點，終失敗
父否認為罰妻子焗死女嬰
父否認為罰妻子焗死女嬰
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】竹君再現記招 市民紛慰問 有專頁出帖批網民天真
【Emily】竹君再現記招 市民紛慰問 有專頁出帖批網民天真
【Emily】問政府「rule of law人哋點睇我哋？」 石禮謙：灣區係配合港發展 非救星
【Emily】問政府「rule of law人哋點睇我哋？」 石禮謙：灣區係配合港發展 非救星
【Emily】鄧家彪chok住宣傳塑膠回收換coupon
【Emily】鄧家彪chok住宣傳塑膠回收換coupon
【Emily】請出獄「手足」鋸扒 邵家臻專心搞囚權
【Emily】請出獄「手足」鋸扒 邵家臻專心搞囚權
【Emily】康文署推社交平台吉祥物
【Emily】康文署推社交平台吉祥物