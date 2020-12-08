港行政立法及人權高度自治否 將卸任英總領事：大問號

稱歡迎異見者 英非世界孤例

賀恩德來港4年，周五（11日）為其任期最後一日。《港區國安法》生效後，香港不少民主派赴英，賀恩德稱，英國對各地政治、法律異見者而言都是「避風港（safe haven）」，英國歡迎異見者也非世界孤例；他並估計，較多異見者赴英，或因疫情下未必能前往其他國家。

對於香港高度自治整體評估，賀恩德以4範疇概括，形容行政立法層面有「大問號」，港人權利自由亦然，「不止反對派，政治異見的空間亦被關閉」，仍需視乎國安法如何落實；至於另外兩者，他認為在司法機構及法治層面，一國兩制運作良好，「我不認為對法官獨立有何問號」，經濟商業層面則較少憂慮。他強調《中英聯合聲明》是有約束力的條約，近期事件的確令英國憂慮香港在各層面是否仍有高度自治。中方官員曾指聲明為「歷史文件」。

形容法治層面一國兩制運作良好

國安法生效，被問到英國企業是否亦感擔憂，賀恩德稱國安法在不少層面欠清晰，英國商會便曾接觸本地官員冀澄清問題，但目前未見英國企業大幅撤離。

英政府以允許合資格申請BNO者及近親明年1月起可申特別簽證留英，回應國安法落實，被問除給港人居留權等，還有何方法幫港人？賀恩德形容BNO計劃「可能是英國入境政策最大改變（most significant change）」，英國亦持續發表聲明，聯同其他國家表達對香港事務的關注。就外界質疑BNO計劃實為英國脫歐後吸引香港資金人才，賀恩德不認同，指香港富人、人才本身已可赴英，不少港人亦留英讀書以至工作。

回望4年任期，賀恩德形容首兩年英國與香港在政府、人民、商業交往均相當正面，自去年起兩地關係卻愈見挑戰，稱去年示威期間英國多番強調對話、獨立調查的重要，但國安法生效後問題急轉直下。賀恩德冀英港關係可回復至他上任首兩年般正面，強調希望香港成功，惟最近發展令人憂慮香港特質或朝負面方向改變。

就中英關係前景，他說兩國關係的確因香港而更見挑戰，形容是當下難題；他相信中英都不希望香港問題支配（dominate）兩國關係，從更闊層面而言，兩國關係仍要繼續。

明報記者 邱榕瀅