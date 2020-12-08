自願麵包減鈉計劃 擴至非預先包裝

7生產商皆低於上限 半數未達平均目標

食安中心科學主任何國偉表示，去年參與的7間大型麵包生產商、共50多個商品中，有4至5個超出鈉含量上限，即超出每100克白方包及麥方包分別有490毫克鈉及470毫克鈉。減鈉計劃實行一年後，現所有產品均低於上限，並且鈉含量平均下降3%，即降至約400至410毫克鈉，且有麵包低至120毫克。

何續說，食安中心減鈉目標為平均380毫克，現時有3至4間生產商達標，他認為成效不俗，因各生產商要循序漸進減鹽，讓消費者易接受口味轉變。參與計劃的「蛋撻王」行政總裁莊任明表示，由計劃前麵包鈉含量超標達520毫克，現降至463毫克，減約一成。

新參與名都：減鹽無影響銷量

今年12月，食安中心將計劃擴展至非預先包裝的白方包及麥方包。新參與的名都餅店負責人黃輝旺稱，餅店沿用師傅舊有做法，無留意鈉含量超標；參與計劃後，食安中心提供食材分量作參考，現時每50磅麵粉，由16安士降至14安士鹽，並無影響銷量，最重要市民食得健康。

本報昨晚向無參與預先包裝麵包減鹽計劃的美心集團、凱施餅店、山崎麵包，查詢會否參與有關計劃，截稿前未有回覆。記者昨到美心西餅查看食物標籤，每100克白方包及麥方包分別有442及420毫克鈉，低於上限。山崎麵包的方包則無貼上標籤。