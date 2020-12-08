港聞

港聞二

自願麵包減鈉計劃 擴至非預先包裝

【明報專訊】高鈉威脅健康，而麵包在本港成年人攝取鈉的主要食物類別中排第4名。食物安全中心去年9月為預先包裝白方包及麥方包制定自願減鈉目標，今年底調查成效，參與的7間麵包生產商平均減3%鈉含量，所有產品現均低於上限，但約半數生產商未達減鈉的平均目標。大型連鎖餅店如美心西餅、山崎麵包及凱施餅店等均不在參與名單。食安中心表示，未來會多宣傳吸引更多餅店參與計劃，今年會擴展至非預先包裝麵包，有16間小型生產商參與。

7生產商皆低於上限 半數未達平均目標

食安中心科學主任何國偉表示，去年參與的7間大型麵包生產商、共50多個商品中，有4至5個超出鈉含量上限，即超出每100克白方包及麥方包分別有490毫克鈉及470毫克鈉。減鈉計劃實行一年後，現所有產品均低於上限，並且鈉含量平均下降3%，即降至約400至410毫克鈉，且有麵包低至120毫克。

何續說，食安中心減鈉目標為平均380毫克，現時有3至4間生產商達標，他認為成效不俗，因各生產商要循序漸進減鹽，讓消費者易接受口味轉變。參與計劃的「蛋撻王」行政總裁莊任明表示，由計劃前麵包鈉含量超標達520毫克，現降至463毫克，減約一成。

新參與名都：減鹽無影響銷量

今年12月，食安中心將計劃擴展至非預先包裝的白方包及麥方包。新參與的名都餅店負責人黃輝旺稱，餅店沿用師傅舊有做法，無留意鈉含量超標；參與計劃後，食安中心提供食材分量作參考，現時每50磅麵粉，由16安士降至14安士鹽，並無影響銷量，最重要市民食得健康。

本報昨晚向無參與預先包裝麵包減鹽計劃的美心集團、凱施餅店、山崎麵包，查詢會否參與有關計劃，截稿前未有回覆。記者昨到美心西餅查看食物標籤，每100克白方包及麥方包分別有442及420毫克鈉，低於上限。山崎麵包的方包則無貼上標籤。

 

相關字詞﹕麵包

上 / 下一篇新聞

美制裁14人大副委員長 涉訂國安法 蓬佩奧批京掏空港立會 中方譴責干涉內政
美制裁14人大副委員長 涉訂國安法 蓬佩奧批京掏空港立會 中方譴責干涉內政
戶口「涉挪款」再凍 許智峯：眾籌存律師樓從未轉走
戶口「涉挪款」再凍 許智峯：眾籌存律師樓從未轉走
許離港後稱「擴國際線」 李桂華：涉犯國安法
許離港後稱「擴國際線」 李桂華：涉犯國安法
新冠重症趨年輕 6危殆者六旬以下 45歲伊院醫生病危 醫局：現流行的是「危險病毒株」
新冠重症趨年輕 6危殆者六旬以下 45歲伊院醫生病危 醫局：現流行的是「危險病毒株」
葵盛西邨增3確診 同層戶夤夜送檢疫
葵盛西邨增3確診 同層戶夤夜送檢疫
葵盛西未封區強檢 專家：時機已過
葵盛西未封區強檢 專家：時機已過
見確診者大增 有住戶三日驗兩次
見確診者大增 有住戶三日驗兩次
防護中心4樓小爆發 染疫兼職隊目曾載確診者
防護中心4樓小爆發 染疫兼職隊目曾載確診者
沙田一田10人初確 涉多個專櫃 許樹昌：倘飛沫污染產品 恐顧客交叉感染
沙田一田10人初確 涉多個專櫃 許樹昌：倘飛沫污染產品 恐顧客交叉感染
「指定酒店」逾百間報名 姚思榮：遠超政府「萬房」目標
「指定酒店」逾百間報名 姚思榮：遠超政府「萬房」目標
10港鐵站派萬樣本包 領取者不知交何處
10港鐵站派萬樣本包 領取者不知交何處
過世病人胸口有刀 葛量洪醫院報警
過世病人胸口有刀 葛量洪醫院報警
港行政立法及人權高度自治否 將卸任英總領事：大問號
港行政立法及人權高度自治否 將卸任英總領事：大問號
17歲女生認欲用酒精及醋傷警
17歲女生認欲用酒精及醋傷警
大專生阻差辦公表證成立
大專生阻差辦公表證成立
稱夫墳被遷頻頻病 大婆告二奶 指對方擅築新墓 要求復原位賠償
稱夫墳被遷頻頻病 大婆告二奶 指對方擅築新墓 要求復原位賠償
被撞斃外籍單車男 區議員助尋海外親人
被撞斃外籍單車男 區議員助尋海外親人
匯款生意轉介好友 中信經理涉食差價
匯款生意轉介好友 中信經理涉食差價
收衫爭執講手 夫婦被捕
收衫爭執講手 夫婦被捕
由最年輕議員到最資深議員 買不起的人，走過幫緊你30年
由最年輕議員到最資深議員 買不起的人，走過幫緊你30年
30年游說中央兩點，終失敗
30年游說中央兩點，終失敗
父否認為罰妻子焗死女嬰
父否認為罰妻子焗死女嬰
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】竹君再現記招 市民紛慰問 有專頁出帖批網民天真
【Emily】竹君再現記招 市民紛慰問 有專頁出帖批網民天真
【Emily】問政府「rule of law人哋點睇我哋？」 石禮謙：灣區係配合港發展 非救星
【Emily】問政府「rule of law人哋點睇我哋？」 石禮謙：灣區係配合港發展 非救星
【Emily】鄧家彪chok住宣傳塑膠回收換coupon
【Emily】鄧家彪chok住宣傳塑膠回收換coupon
【Emily】請出獄「手足」鋸扒 邵家臻專心搞囚權
【Emily】請出獄「手足」鋸扒 邵家臻專心搞囚權
【Emily】康文署推社交平台吉祥物
【Emily】康文署推社交平台吉祥物