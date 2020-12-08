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10港鐵站派萬樣本包 領取者不知交何處

【明報專訊】港鐵昨起在10個港鐵站設自動派發機供巿民領取檢測樣本包，至下午近6時派了約1萬個樣本包。不少港鐵站有市民輪候領取。派發機有二維碼指示市民將樣本包交回衛生署指定診所，惟多數市民未留意，職員亦無提示，有市民認為指示不清晰。港鐵回應稱，今日起會張貼在車站附近收集樣本的診所資料。

稱派發機易操作 無人教掃碼

大圍站及調景嶺站昨早有市民輪候領取樣本包，而調景嶺站派完首輪後職員需人手補充樣本包。另外在葵芳站，近11時已派完首輪350個樣本包。該站的派發機旁有3名保安，另有一名清潔工在每名市民取收集包後清潔機上按鈕。

派發機機身及旁邊有二維碼連接到衛生防護中心網頁，供市民查閱收集樣本的指定診所。不過大部分人未有理會，職員亦沒提示。

港鐵：今起張貼收集樣本診所資料

不少市民取得樣本包後不知如何交回。簡太取樣本包後研究良久，稱「可能一陣上網睇有教」。她認為派發機容易操作，但職員沒教她如何交回或指示她掃二維碼，「（指示）有少少唔清晰」。她為4歲兒子取樣本包，因兒子昨剛到醫院覆診，檢測為求安心。

22歲郭先生則認為在港鐵站派樣本包十分方便，但同稱沒人教他如何交回。他說住在葵盛西邨附近，因此想做檢測。

港鐵回覆查詢稱，為進一步方便乘客，今起會張貼在該港鐵站附近的收取樣本診所資料。設派發機的10個港鐵站分別為牛頭角、葵芳、北角、調景嶺、黃竹坑、大圍、大埔墟、兆康、九龍及青衣站；每日有約1萬個樣本包大致平均分配到各站，每人限取一包，派完即止。市民需要自行交回指定的47間醫管局普通科門診診所或13間衛生署診所。

（疫情第四波）

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