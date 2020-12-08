「指定酒店」逾百間報名 姚思榮：遠超政府「萬房」目標

料可達政府標準 不同價錢分散地區

姚思榮昨在港台節目《千禧年代》表示，政府有訂定標準，包括報名的酒店要有不同價錢範圍、不同級數，也應避免過於集中某區。由於酒店踴躍報名，他相信能達到這些目標。他又說，政府未有向他透露有多少酒店報名，但目標1萬房間已達到，而且還有後備。但他強調，現時未知實際上屆時有多少人回港，故政府必須一直留意回港人數滾動數字，若超過提供檢疫的酒店房間數字，則需開啟第二階段指定酒店。

田北辰：逾千元房間只佔一成多

田北辰則估算，政府如能提供1.4萬至1.5萬間酒店房則較理想，目前反應比他想像中熱烈踴躍，預期要達到其目標不難，「只要有陰性檢測結果及預定14日酒店才可以回港，否則不讓上機，這樣的話我就安心了……現在機場似無掩雞籠，要讚政府，今次終於做了一個似樣啲嘅雞籠」。

指定酒店可自訂房價，由檢疫者自付。田北辰表示，據他了解，逾千元一晚房價的酒店只佔全部申請的一成多。姚思榮則估計，房價千元以下的酒店參加率較高，低於四五百元的酒店相對較少。而出價較高的酒店，政府亦有「再傾價錢」，「一般拿平衡點，抗疫為前提下，大家都有商有量」。

被問到會否有酒店員工擔心，他認為早前已有不少酒店接待回港檢疫客人，只要和員工講清楚，且有合理防疫措施，員工普遍會接受，「員工都知道酒店生意差，不願意因而裁員或倒閉」。

觀塘帝盛檢疫昨啟用

市民不憂慮：周圍都有確診

另外，政府計劃昨日起啟用觀塘帝盛酒店，以及12月9日開始啟用油麻地海景絲麗酒店作為確診者密切接觸者的檢疫酒店。昨日本報所見，海景絲麗酒店下午已有身穿全套保護衣的職員在內，也有員工在玻璃大門貼上磨砂膠紙，防止外面看到酒店內裏情况。

觀塘帝盛酒店門外則貼上通告，稱酒店昨午2時開始啟用做檢疫中心。又貼上「禁止訪客」標示，酒店停車場有圍板封住，酒店外有警員看守。在附近上班的黃先生不太憂慮工作環境附近轉為檢疫中心，「觀塘帝盛酒店好早已經有人確診，對呢間酒店無期望，加上現在周圍都有人確診了」。

（疫情第四波）