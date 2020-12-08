沙田一田10人初確 涉多個專櫃 許樹昌：倘飛沫污染產品 恐顧客交叉感染

一田百貨昨公布，包括早前公布的家品部員工，沙田店累計10名員工初步確診，包括清潔員、保安、一田員工和專櫃推廣員，來自包括孖人、象印、Woll、Tommee Tippee、Clinique、超市肉部及菜部專櫃。

一田：已安排員工檢測全店清潔

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說，染疫的觀塘店員工沒去沙田店，目前所見個案與沙田店無關。一田表示，自12月5日發現沙田店員工初步確診後，已安排全店清潔及所有員工檢測，分店暫停營業至另行通知。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若職員工作時噴出飛沫污染產品包裝等位置，顧客接觸後無清潔手部，有可能交叉感染。他又關注員工更衣室有否受污染，建議曾到訪的相關顧客若擔心可接受病毒檢測。

張敬軒演唱會分流員中招 5日不同區域工作

11月底的歌手張敬軒紅館演唱會亦新增一名兼職分流員確診。該分流員曾在11月22、24、26、27、29日在紅館入口處，協助觀眾分流入場觀看演唱會，其後在12月3日發病。張竹君表示，未見分流員有其他高危接觸史，暫列為源頭不明本地個案，有關人員每日在不同區和入口工作過，亦有從事其他文職工作。她稱8場張敬軒演唱會每日有6000名觀眾，共多達5萬名觀眾，中間有傳播也不出奇，而分流員接觸較多公眾，不排除再有相關感染，呼籲曾到演唱會的人若感不適或擔心應盡早做病毒檢測，又呼籲其他員工盡快檢測。

英皇回覆稱該名分流員是紅館員工，而主辦單位的所有工作人員及演唱會參與工作者總共284人，已有210人做了檢測並呈陰性， 其餘正等候報告。康文署表示，該分流員為合約兼職員工，署方又指所有參與演唱會工作的康文署人員及合約員工，要在取得陰性結果後才可回復上班。

許樹昌說，目前難憑病發日期推斷該分流員被觀衆感染還是工作時播毒，因每人潛伏期長短不同。對於員工及觀衆戴口罩下感染風險有多高，他稱要視乎各人有否長時間戴好口罩，及手部有否觸摸其他公共位置，不排除因此交叉感染。

兩宗學院確診 全校檢測

病毒亦繼續入侵學校，馬鞍山崇真中學一名14歲女學生和元朗光明學校一名42歲男教師確診，學校師生都要檢測。

明報記者

（疫情第四波）