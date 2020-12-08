防護中心4樓小爆發 染疫兼職隊目曾載確診者

全幢大樓員工檢測

家居檢疫小組3名染疫職員包括兼職救護隊目及兩名全職已退休的救護隊目。張竹君指出，3人負責致電家居及酒店檢疫者，不接觸公眾，目前一人確診及兩人初步確診。該兼職救護隊目曾與上述兩名已退休救護隊目的其中一人共膳，已提醒職員避免共膳。

張竹君：不肯定是否送患者時感染

該兼職救護隊目11月27日履行正職工作時曾接載一名確診者，張竹君證實其駐守牛頭角救護站，當日有穿全副防護衣物，不肯定是否因接觸患者而感染，但暫沒其他高危因素，故可能較易藉此感染。消防處回覆，該救護隊目最後於12月4日當值夜班。

張竹君說，中心4樓辦公室不是很大，仍在點算檢疫人數，或涉數十人。她承認4樓有小型爆發，但情况與其他爆疫辦公室一樣，處理方法沒分別，會大清洗，並安排大樓員工檢測。

另外，律敦治醫院一名女病人初步確診，12月6日早上到醫院準備電腦掃描檢查，入院篩查結果呈初步陽性，被轉送隔離病房；等候檢測結果期間入住外科病房，同病格3病人須檢疫。威爾斯親王醫院助產士訓練學院一名助產士學生昨初步確診，其家人12月5日初步確診。該學生沒接觸病人，學校停課一周。衛生署轄下灣仔麥理浩牙科中心7樓牙科服務行政辦公室一名清潔工昨初步確診，屬密切接觸者。

（疫情第四波）