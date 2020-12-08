見確診者大增 有住戶三日驗兩次

近百名居民昨早近10時開始排隊，大部分為中老年人，不少人戴上手套、面罩等防護裝備。有居民稱檢測流程順暢，採樣過程只需一兩分鐘。

6樓住戶廖太與9歲兒子做檢測。廖太說上周六（5日）已知大廈有3宗確診，同日已做檢測，結果呈陰性；豈料前日公布確診數字更多，故昨天再做一次。被問會否暫時搬走，她稱沒考慮，但出入會小心一點；其兒子表示屋邨有確診後「（媽媽）唔畀我出去玩」。

稱大廈衛生不俗 高層戶：減買菜次數

70多歲、高層住戶譚太擔心自己不懂吐深喉唾液，所以昨日排隊做檢測。她說住在這裏40多年，大廈衛生情况不俗，「走廊有人掃」，她聽聞病毒或由公家設施傳播，因此會減少買菜次數，「撳𨋢用紙隔住，撳完即刻掉咗佢！」

另外，第8座陸續有居民在大堂領取或交回檢測瓶。陳女士的七旬母親獨居21樓，前日得悉大廈有確診後，昨到來送食物給母親，因不想長者出入。她說母親茹素，「搬出來有少少困難」，其母暫未打算搬走。

政府表示昨起安排承辦商於葵盛社區會堂設流動採樣站，暫定開放至明日（9日），時間為上午10時至晚上8時，費用全免。

（疫情第四波）