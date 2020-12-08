葵盛西邨增3確診 同層戶夤夜送檢疫

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在記者會表示，葵盛西邨第8座5樓5個出現確診的單位較相近，包括兩個面對面的單位，另一單位則再相隔兩個單位，住戶沒打開門的習慣，互不相識，可能在不自覺下曾見面或接觸過公共設施而受感染。翻查資料，葵盛西邨8座5樓11月28日首現確診，而12名患者中，兩人屬歌舞群組，其中一名77歲男子暫時屬最早病發，11月20日病發。

張竹君說，初步相信住戶透過共用設施或環境污染導致感染，昨晨已到場抽取20多個環境樣本檢測，包括升降機按鈕、垃圾房扶手。

5樓已現群組爆發

張竹君：暫毋須封廈

她又表示，葵盛西邨8座每層有44個單位，已向房屋署索取住客名單。對於部分居民搬離避疫會否帶來傳播風險，她僅呼籲他們盡快檢測，又認為暫時毋須封鎖大廈，也須顧及居民需要，「是否講兩句就可以封鎖？」她說是希望居民檢測，如能夠快捷檢測，不一定要封鎖大廈，會視乎居民對自願檢測的反應，再決定須否強制檢測，昨暫收千多個居民提交的樣本。她說，如大部分居民都自願檢測，就毋須強制檢測。

然而，至昨晚近11時，衛生防護中心宣布該邨5樓多3名居民確診，累計8個單位共15人確診。中心指出，流行病學調查顯示5樓已現群組爆發，5樓住戶均存在感染及傳播病毒風險，故同層其餘住戶被界定為密切接觸者，衛生署會向他們發檢疫令，並安排入住檢疫中心。

葵聯邨一外判保安員確診

另外，房屋署昨稱得悉一名葵聯邨的外判保安員確診，負責夜班工作及負責聯悅樓及聯逸樓外圍巡邏，最近上班是12月4日。翻查資料，11月24日起葵芳邨、葵涌邨、葵聯邨共至少17宗確診。被問該區會否有隱形傳播，張竹君相信不是只得一些地區須加強檢測，「香港人走勻全香港咁滯，大家要加強警覺」。

（疫情第四波）