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新冠重症趨年輕 6危殆者六旬以下 45歲伊院醫生病危 醫局：現流行的是「危險病毒株」

【明報專訊】新型冠狀病毒重症年輕化，目前最少6名60歲以下病人危殆，包括45歲的伊利沙伯醫院組織病理學部男醫生，是疫情以來首見有醫護人員危殆；而現時4人需接駁「人工肺（ECMO）」，當中有一人為60歲以下。醫管局形容目前流行的是「危險的病毒株」，危殆者病毒量高，出現抗體反應較早幾波疫情的病人慢，擔心病毒在年輕人身上惡化得較快。至昨日重症患者人數多達76，公立醫院ICU負壓病牀七成滿，有消息稱局方內部曾討論如深切治療病牀爆滿，會根據特定條件挑選適合病人入住。

36人危殆 ICU負壓病牀七成滿

本港昨新增78宗確診，包括7宗輸入、29宗源頭不明，以及42宗本地相關個案。當中歌舞群組增5人，日出康城及啟德地盤新增3宗確診，另有中學生及小學教師確診。

截至昨早，公立醫院增7名及10名危殆和嚴重患者，合共36人危殆（28男8女）及40人嚴重，當中危殆患者比12月1日的14人增1.6倍；比11月1日的9人急增3倍，ICU負壓病牀佔用率已達七成，醫管局不排除削減非緊急服務，以紓緩ICU病牀需求。

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松（圖）昨出席疫情記者會，表示目前36名危殆患者中，33人是11月1日或之後入院，較早幾波疫情不同，目前部分患者入院時情况已好差，有人要在急症室插喉，送往ICU搶救。現時有6名危殆者為60歲以下，當中兩人50歲以下。

陳勁松續稱，正流行的病毒株與以往不同，ICU病人病毒數值（CT value）低，即病毒量高、傳染性高，呼吸衰竭時未產生抗體，令病毒較易傳染。他指出，如呼吸機無法維持病人的血氧含量，才會使用人工肺，但外國文獻顯示，使用人工肺的確診者年齡中位數為50歲，死亡率達50%。

消息：約50歲患者駁人工肺

醫管局以私隱為由，並沒透露接駁人工肺患者的年齡。本報從其他渠道獲悉，接駁「人工肺」的患者有一人年約50歲，其餘60歲以上。該消息人士又稱，醫管局曾討論如ICU負壓病牀爆滿的應對方案，曾於10月發出內部指引，指醫護須根據四方面評估重症病人是否適合入住ICU，包括病人本身活動能力、有否長期病、器官衰竭數目，以及各項指數的水平，當ICU病牀不足時，根據上述條件挑選病人，至病牀鬆動時，會覆檢各正等候的病人情况安排入住。

曾商ICU負壓牀爆滿應對方案

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，病人普遍病毒量高，有年屆八九旬的長者即使沒病徵，其CT value都相當低。他指穩定病人會接受干擾素及利巴韋林藥物治療，如情况惡化及CT value維持在低水平，會考慮轉用瑞德西韋；而普遍病人在第二周情况未見好轉，都會獲處方類固醇。他稱目前醫管局的瑞德西韋存貨約300人用量，相信會增購。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅表示，目前本港流行的病毒株與9月底尼泊爾輸入香港的個案的病毒株相若，病毒毒性未見明顯改變，但病人普遍病毒量較高。他估計，目前病毒株能更大量和更快地在人體內繁殖，大量病毒可致更多的炎症出現，故早診斷和早治療尤其重要。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕孔繁毅 許樹昌 新型冠狀病毒

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