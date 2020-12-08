戶口「涉挪款」再凍 許智峯：眾籌存律師樓從未轉走

消息：多銀行收要求設限

現正流亡的許智峯周六（5日）表示，自己及家人戶口被凍結，至周日在facebook稱有關戶口被解凍。他昨接受查詢表示，他和家人已將存款轉移至安全地方，及至昨午，他再發現家人戶口被凍結，並發帖文稱家人匯豐戶口被凍結後，曾親自致電及電郵向匯豐投訴，亦透過網上理財確認戶口不能運作，以及前往當地的匯豐櫃員機嘗試提取現金，戶口亦無法運作，批評銀行此舉影響客戶信心。

據了解，許智峯家人在中銀香港的戶口，從沒有被凍結。而許智峯本人並沒有中銀香港的戶口。

警：要求凍85萬 不知全凍

警方國安處高級警司李桂華昨於記者會被問到何以凍結許及家人戶口時表示，因懷疑有人挪用眾籌所得、涉及85萬元款項，並透過他自己及其他人戶口處理得益，加上該人潛逃，警方要凍結戶口以保留證據日後檢控。李又稱，凍結戶口是考慮到金錢流向，和是否該人的家人沒有關係，警方僅要求銀行凍結相關戶口85萬元，未知為何有關戶口被完全凍結。

許智峯昨傍晚再在facebook出示眾籌核數紀錄，顯示去年12月至今年6月底，眾籌所得連利息共362萬元收入、撇除近113萬元法律及其他開支，有近220萬元餘款。他重申所籌得金額由始至今只存於律師樓戶口，無轉往其他戶口，反駁警方「挪用」指控。

公開核數文件 眾籌餘220萬

許智峯表示，眾籌官司針對警員干犯刑事罪行，認為警方打壓有利益衝突之嫌。該核數報告在今年8月簽發，本報昨晚向許智峯查詢是否有更新的資料，他稱沒有，有關報告一般是半年簽發一次。

許批削客戶信心 匯豐不評論

匯豐發言人昨日回應查詢表示，不評論相關帳戶事宜，強調無論在哪個市場營運，必須符合當地法律法規，而有關個案的情况請向相關執法機構查詢；中銀發言人沒回覆查詢。消息稱，匯豐此前只限制許智峯本人戶口，但昨日收到警方進一步要求，限制其父母及太太的戶口，據悉恒生及中銀亦收到同樣指示。

湯家驊：非常時期或「殺錯良民」

對於銀行做法，行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，不知道銀行考慮，難以評論銀行是否過於審慎，又說眾籌不犯法，但因為欠核准機制或處理標準，如有人把錢轉移到其他地方，會引起懷疑金錢是否被私用。他在香港電台節目《千禧年代》重申警方絕大多數情况下根據法律秉公辦理，但在非常時期有可能「殺錯良民」，相信只要依法辦事，可透過正常程序解決。

財政司長陳茂波昨日出席立法會財經事務委員會，被議員問及許智峯及其家人戶口遭凍結後再解封，是否缺乏法律基礎或涉程序問題，陳茂波不評論，稱相關監管機構會了解，強調本港金融中心地位及金融體系穩如泰山。