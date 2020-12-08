美制裁14人大副委員長 涉訂國安法 蓬佩奧批京掏空港立會 中方譴責干涉內政

路透社周一（7日）日間獨家報道，特朗普擬在任期結束前對華最後施壓。報道稱，美國準備對多達14名中國官員實施制裁，指他們涉及取消4名香港民主派立法會議員的資格，被制裁的對象包括全國人大代表及中共黨員，亦可能包括香港官員。被制裁者或將面臨資產凍結和金融制裁。

美國國務卿蓬佩奧隨即發表聲明解釋制裁行動，他批評北京掏空香港立法會，令其失去有意義的反對派，淪為「橡皮圖章」。他形容，北京的攻擊行動包括來自全國人大常委會，後者實際上閹割港人選擇議政代表，再次顯示北京完全忽視對中英聯合聲明的國際承諾，故針對一致通過港區國安法立法的全國人大常委會14名副委員長。蓬佩奧又在Twitter稱，美國制裁相關官員是因他們與制定、採用和實施《港區國安法》有關。他稱，美國會令摧毁香港自治的北京負上責任。

劉兆佳：特朗普欲為拜登添麻煩

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，美國的制裁行動只針對個人財產層面，不會影響中央對港政策，對中美、中港的政治格局亦不構成改變。他說，是次制裁行動反映特朗普政府在離任前希望為拜登政府增添麻煩，令其日後處理中美關係時增添障礙。

中國外交部發言人華春瑩昨於例行記者會回應，中方一直堅決反對並強烈譴責美國借香港問題干預中國內政，敦促美方立即停止插手香港事務，若美方一意孤行，中方必將繼續採取堅決反制措施。

歐盟制訂「馬格尼茨基法案」

另外，歐盟27國外長周一（7日）召開會議，討論多項議題，包括與土耳其的持續緊張關係、委內瑞拉和格魯吉亞議會在選舉後的局勢，以及討論香港問題。歐洲理事會同日通過歐盟版「馬格尼茨基法案」，落實制裁嚴重侵犯人權的個人、企業及機構。截至本港時間周二零時，歐盟尚未公布關於香港問題的討論結果。

歐盟版「馬格尼茨基法案」主要針對犯下種族滅絕、危害人類罪及其他嚴重侵犯或濫用人權的行為，例如酷刑、奴役、法外處決、任意逮捕或拘留等，制裁內容包括禁止被制裁者入境，以及凍結其在歐盟國家的資產。歐洲理事會根據成員國或歐盟外交和安全政策高級代表提出的建議，以制定審查及修改制裁名單，必須得到27個成員國一致贊成才能通過制裁名單。

（美國財政部網站/路透社/Axios/德國之聲）

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