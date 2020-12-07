【Emily】10多萬成員 建制fb群組「Save HK」被刪

Admin料「fb想政治中立」

「Save HK」群組本身有十幾萬人，創辦人Adrian自稱係自僱人士，佢話群組舊年8月左右成立，當時社會動盪，希望可以有群組畀自己人發聲。佢話facebook無交代過移除原因，但提供咗一個連結畀佢上訴，但佢都唔知係咪已經遞交到，因為條連結「好快就唔見咗」。佢話最近見唔少帖文被移除，特別係提及「美國」、「台灣」等字眼都會被刪除，感覺有識別系統自動「detect」（偵測）。佢話群組被刪後會「順其自然」，努力重新開一個新群組就算，唔會猜度太多。佢開設臨時群組「Save HK救救香港」，直到噚日下晝6點半，已經有6.7萬人加入咗。

民建聯籲「掃一掃」 網民批搶客

「Save HK」被刪除後，民建聯即刻出post呼籲大家立即關注「民建聯 香港」嘅微信公眾號，但畀網友批評「搶客」、「噁心」。Adrian話覺得「大家自己人」，估計民建聯對佢哋被刪除都感到惋惜，而且想穩定軍心，認為民建聯出post無其他目的，覺得大家諗多咗。Emily問過facebook基於咩理由移除群組，截稿前無回覆。