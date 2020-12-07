【Emily】目標25萬成員 撐兩制推普選 卓悅主席孖政協組「紫荊黨」

【明報專訊】Emily噚日發現一個叫做「香港紫荊黨」嘅網站，喺今年3月先設立，成個頁面得一張聖誕節燈飾下嘅金紫荊廣場嘅相。Emily翻查公司註冊處資料，發現今年5月有一間「紫荊黨有限公司」嘅擔保公司成立，3名創辦董事中，兩人係上市公司主席，包括卓悅控股陳健文同埋中播控股黃秋智。Emily睇埋紫荊黨有限公司嘅章程，該黨計劃有25萬成員，寫明要喺經濟、社會同政治參與上發展繁榮、自由、民主嘅香港，捍衛法治同人權，又講明支持一國兩制，推動普選，仲會支持成員參選。睇番資料，現時香港第一大黨民建聯，會員人數係45,214。
政協李山常讚一帶一路
綜合公司註冊處同港交所資料，紫荊黨有限公司創辦董事分別係陳健文、黃秋智同李山。陳健文係卓悅控股主席及董事，黃秋智係中播控股主席及執董。李山就係中播嘅獨立非執董、絲路金融有限公司董事長同首席執行官、香港中國金融協會副主席，又係全國政協委員，喺大灣區從事金融服務工作，仲成日讚好一帶一路，曾經講過香港應把握好一帶一路帶嚟嘅歷史機遇，成為絲路金融中心同東方的佛羅倫斯，又話港澳應錯位融入粵港澳大灣區國家發展大局。
卓悅：私人事務與集團無關
卓悅回應查詢，話組黨係陳健文同朋友嘅私人事務，同卓悅集團無關聯，集團無其他資料補充。