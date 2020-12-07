會計師公會入會新要求 須同意警方套指模

公會截稿前未回覆

警：助公會訂同意書

本報昨向會計師公會查詢，截稿前未獲回覆。警方昨回覆本報查詢時表示，根據香港法例第50章《專業會計師條例》第24（1）（b）條規定，符合資格的申請人必須品格良好，且適合註冊成為會計師。警務處依據法例規定並按會計師公會要求，協助訂明有關同意書，在當事人申請成為會員時進行刑事紀錄審查。發言人表示，警方只會因應個別實際情况，要求申請人套取指模以確定其有否刑事紀錄。

香港稅務學會會長吳錦華對會計師公會做法表示錯愕。他稱公會過往在準會員申請成為正式會計師時，均須申報有否犯罪紀錄。據他了解，國際組織反洗錢金融行動特別工作組（FATF）今年中接觸公會，要求加強核查會員工作以令規管與國際標準接軌。吳錦華稱自己是公會成員之一，但一直未聽聞套取指模的要求，又指有份與FATF開會的理事「無理由唔出聲」。他續說，學會近日收到不少會員及準會員查詢，質疑新增要求是否有必要，尤其對套取指模感到不安，要求公會釐清事件。

立法會會計界前議員梁繼昌表示，立法會去年通過多條有關打擊洗錢的新法例，以回應FATF的要求。梁繼昌指出，香港會計師公會如何解讀並落實FATF的指引應由公會決定，但認為指模屬個人資料，如運用有關資料必須根據《個人資料（私隱）條例》（下稱私隱條例）作合法用途。

梁繼昌認為，會計師公會未有詳細考慮私隱條例，亦未有深思熟慮如何執行FATF的指引，質疑為何要求學生會員轉為正式會員的時候，加入套取指模的要求，認為公會對學生欠缺交代。

個人資料私隱專員公署回覆查詢表示，會留意進一步的相關細節。發言人稱，根據私隱條例下保障資料第1原則，資料使用者須以合法和公平的方式收集他人的個人資料；而收集的資料是有實際需要但不超乎適度等。