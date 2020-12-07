「女特務」稱受騙代收錢 警：非辯解理由 須負刑責

被捕30人聲稱特務

最年輕18歲女子

東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方在今年1至9月，錄得895宗電話騙案，涉及868名受害人，他們的年齡介乎14至92歲，而警方在最年輕受害人的案件中，揭發了「案中案」。

莫稱，該名14歲少年某日收到來電，騙徒訛稱他捲入內地洗黑錢案，要求他交錢，並威迫他報告行蹤，而且不得告訴父母。少年被騙徒操控，並在第三日遵照指示，將家中存有的20萬現金交給一名「女特務」，「女特務」其後將該筆款項存入自己的銀行戶口。

莫子威說，警方隨後拘捕了這名「女特務」，她聲稱自己案發前一個月，同樣墮入電話騙案，損失5萬元，又堅稱「特務」身分，故不能向警員透露其任務。莫表示，警方相信有集團操控這些電話騙案，除了向受害人訛稱他們捲入內地案件，更謊稱他們要充當「特務」，押送其他人繳款，這樣才能證明自己「清白」。上述案件的「女特務」，已涉4次向其他受害人收錢，而她年僅18歲。

莫子威說，香港沒有特務這個職業，不能作為辯解理由，如已參與、協助騙徒收錢，便不能逃避刑責。