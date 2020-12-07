國安法電騙11宗 警高級督察接假內地傳票

鄧德陽稱近日收到騙徒「+852」開首的電話錄音來電，聲稱當日將限制他的通訊服務，電話隨後轉駁至「客戶服務中心」，一名騙徒接聽指鄧的電話發出大量詐騙短信，並轉駁他至第二名聲稱是內地執法人員的騙徒。騙徒稱可透過通訊軟件辦理報案，他的頭像是一張「刑偵支隊」大合照。騙徒要求與他視像通話，曾有一名穿制服疑似內地執法人員在屏幕出現數秒，但對方隨即稱訊號不良要掛線。

該「內地執法人員」隨後3日以調查為由，不停套取鄧的個人資料，包括證件號碼、資產等。他指示鄧登入一個虛假的內地執法部門網站，展示印有鄧的個人資料的「凍結管收執行命令」，稱鄧涉嫌以內地戶口洗黑錢 ，要凍結資產，要求他絕對配合，之後亦發出一張虛假的內地傳票。

傳惡意連結 可截銀行一次過密碼

鄧續稱，騙徒其後訛稱向檢察官」爭取「加速偵查」鄧的資產，並要求他買一部新電話、開新的網上理財戶口等。至第6日，「檢察官」發送一條名為「最高人民檢察院」、檔名為「.apk」的連結，稱用作定位監控、避免泄密。鄧沒有遵照指示，並表露警察身分，對方始罷休。鄧德陽說，若他按下連結安裝惡意程式，電話將會感染，騙徒可取得電話內資料、截取銀行發出的一次過密碼、令受害人收不到電話或短訊等，最終蒙受損失。

稱無證據境內犯案 無人被捕

被問與騙徒交手6日，是否已拘捕他們，鄧回應說，暫未有很強證據顯示疑犯在香港境內犯案，未有人被捕，但警方會跟進。

首9月895宗電騙 逾半假冒官員

警方今年首9個月錄得895宗電話騙案，與去年同期的388宗相比倍增，而當中465宗為假冒官員騙案。商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察顏凱欣表示，市民要留意有「+」號的電話號碼，特別是「+852」，均為海外來電假扮本地電話，很大可能是詐騙電話；另呼籲市民不要下載來歷不明的程式，慎防被盜取資料。