消防車失控 西貢撞斃單車漢 外籍死者騎車遊列國滯港 司機涉危駕致死被捕

消防處發言人表示，對於昨午涉及消防車奪命交通意外，深表遺憾，事後已派員嘗試接觸死者家屬，提供一切可行協助；稱警方已就意外展開調查，消防處會全面協助並提供一切所需資料。

旅費用盡寄賣單車

捲入車底死亡的哥倫比亞籍男子Benjamin Restrepo，60歲。意外後消防先將涉事升降台固定，再把重傷昏迷傷者救出，由救護車送往將軍澳醫院搶救，至昨午3時許證實不治。警方在現場檢獲死者兩本護照及部分遺物。據悉，Benjamin熱愛單車，以流浪形式騎單車周遊列國，今年5月抵港後因簽證問題無法往內地，滯留時旅費用盡，獲西貢一間麵包店協助出售單車，至今仍未售出。

事發昨午近2時，網上流傳事發一刻影片，顯示消防車尾隨一輛的士及單車行駛，其間突然向左偏離行車線，從後撞向前方靠左緩緩上斜的單車，消防車再撞向停泊避車處的一輛私家車，繼而剷上防撞欄及掃毁山坡與行人路分隔鐵欄始停下。

消防車司機稱陽光刺眼肇事

意外後，單車、傷者、鐵欄、雜物等均「攝」在升降台車底，部分鐵欄亦跌至山坡下船廠。私家車則被推上行人路，右邊車身損毁，意外時在車廂中的64歲姓陳私家車男司機事後不適送院。消防車54歲姓姚男司機即場接受酒精呼氣測試合格，後報稱不適送院，涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，案件由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲目擊者致電3661 0277或3661 0264與調查人員聯絡。據悉，司機報稱陽光眩目引起意外。

前單車港隊代表、單車教練仇多明指出，涉事路段非單車訓練熱點，在馬路上騎單車一般需佩戴頭盔及盡量靠左行駛，他認為，事發時事主已經「做得好好」，後方突有一台超重型消防車衝上行人路，「基本上無辦法預測及空間逃避」。

香港汽車工業學會會長李耀培則表示，涉事路段路面狹窄，需慢車行駛，消防車突然靠左偏離行車線是明顯失控，涉事路段有不少巴士及消防車等大型車輛駛經，多會用盡路面闊度，認為不宜單車行駛。