回應審計報告 旅發局：非10元宣傳就有10元回報

稱跟進報告 停活動留資源待開關「符經濟效益」

程鼎一感謝審計署的報告，又表示旅發局重視審計署提出的38個要改善項目，他會帶領工作小組跟進有關項目。但對於被指旅客參與比例偏低，程鼎一以美酒佳餚巡禮為例，稱海外宣傳多，但參加活動的本地市民同樣多，故海外旅客的比例因而下降，又認為旅發局的工作涉及宣傳，需要一步一步建立，「不是花了10元就一定有10元的回報」，舉例稱電競音樂節需要「慢慢、一步步做起」。

旅發局取消今年的除夕煙花倒數活動及來年的農曆新年花車巡遊，另外「香港繽紛冬日節」亦改為網上虛擬版「聖誕小鎮」，程鼎一說，有關安排屬於迎合政府的政策，鼓勵大家留家，「如大型煙花，可否把資源留在以後重開（旅遊）再做？」他認為，有關安排對於旅遊業打擊不會特別大，反而在資源運用上更符合經濟效益。

研疫後大灣區遊客staycation

程鼎一表示，全球旅遊業陷入冰封，香港本身有六成旅客來自大灣區，在探討如何恢復旅遊市場上，認為中長線應探討大灣區旅遊，例如旅客來香港一日，經陸路到大灣區遊覽，再經香港離開。而今年不少香港人轉為「staycation」，程鼎一認為過往外地旅客較少長時間留在酒店，疫情過後或許能開發大灣區遊客「staycation」服務。