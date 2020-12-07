15天研訊未尋得目擊者 黑影下墮新片料成關鍵 29證人35鏡頭 未解梓樂空白4分鐘

明續審 周父：距離真相邁一步

死因庭上周五公開停車場有黑影下墮的片段，將成為找出梓樂受傷真相的重要關鍵，案件押後至明天（周二）再續。周梓樂父親形容是「距離真相邁進一步」。

開庭首日，周父認出梓樂最後的隨身物，包括黑色帽、黑色白底球鞋、索繩袋等。根據這些特徵，庭上以多段閉路電視拼湊梓樂被發現受傷前約一小時的行蹤。去年11月3日晚上11時53分，他獨自離開富康花園住所，在屋苑一帶徘徊。約半小時後的4日零時26分，他由富康花園一條行人天橋步進肇事的尚德停車場A，來回走動至1時。畫面所見梓樂多以正常步速行走，不時低頭看手機，至1時01分閉路電視拍到他往停車場2樓高層以正常步速走上3樓，未幾在2樓、近梓樂受傷位置出現閃光，此後再沒拍攝到他。

警3催淚彈射入二三樓 青年觀警佈防發現梓樂

同一時間，11月4日零時23分，東九龍衝鋒隊第3隊指揮官郭俊希稱在「尚十（唐俊街唐明街交界）」發現示威者堵路，第4隊在12分鐘後增援。零時40分至1時，警方向「尚十」及停車場高層施放多枚催淚彈、布袋彈及海綿彈等，其中3發催淚彈落在停車場2及3樓冒煙。

另一邊廂，第1隊副指揮官林華平稱零時58分，該隊由寶康路在地面急步推進到廣明苑；此路線是整晚警方行動中，最接近梓樂在停車場最後身影及倒臥位置，時間亦相若。另外1時04分，第4隊隊員進入停車場掃蕩。

而當天戴白帽的青年崔家朗稱，1時05分因想看廣明苑及停車場之間的警方佈防，故在3樓石牆旁踮起腳，不料向下望「見到有人瞓喺地下，隔籬有一灘血」，發現梓樂倒臥在二樓。他知道情况危急要找人幫忙，便開始邊跑邊大叫「我想搵first aid，我想搵人幫手！」

救護員耗19分鐘到場 停車時間不符閉路電視

同時有消防員調查火警時接到市民求助，在1時06分趕到2樓為梓樂急救。1時14分防暴警員到達梓樂受傷位置。救護員最終花19分鐘到場，1時41分送走梓樂。高官上周五指出，救護員停車時間與閉路電視所見不脗合，料成死因庭另一焦點。

閉路電視畫面所見，當晚停車場內至富康花園天橋均人來人往。街坊證人稱因「有催淚彈就去湊熱鬧」。街坊蒙偉傑聽到崔的呼叫，原在天橋上的他趕到現場，並拍下梓樂受傷情况作呈堂證供。在庭上翻看片段時，裁判官突然問他「見唔見到有個衣著同傷者好似？」蒙始發現當晚「原來擦身而過」。即使如此，至今29名曾在「尚十」一帶或停車場內出現的證人中，無人目擊梓樂受傷過程。

【案件編號：CCDI 932/19】

明報記者

（死因研訊整合）

（反修例風暴）