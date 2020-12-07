民主黨改選 羅健熙膺最年輕主席 盡快設「影子黨團」 不輕棄任何戰線

參選立會否 需與中委商討

民主黨昨舉行第14屆中央委員會及紀律委員會選舉，新一屆中委會共有25名黨員，平均年齡39.2歲，低於上屆的42.8歲。新任主席羅健熙表示，民主黨將堅持一貫的民主理念，相信新的中委將有不同的想法和火花。被問到民主黨會否參選下屆立法會，羅健熙稱該黨會在不同位置奮鬥，並繼續留意選舉制度、議事規則等如何被修改，但目前難說日後會否參選，需與其他中委再商討。

民主派於立法會總辭後，羅健熙認為民主黨缺乏發聲平台，將盡快成立「影子黨團」，舉行定期記者會，他相信立法會前議員胡志偉、林卓廷和尹兆堅從中擔任重要角色。

至於「黨政分工」會否重新提上日程，羅健熙稱民主派總辭後，目前民主黨被迫要「黨政合一」，以及成立「影子黨團」，他形容民主黨在政治寒冬中需保持能量，短期內不會花時間研究「黨政分工」，反而會專注研究政治路線。

梁翊婷和林卓廷首次成為副主席，梁翊婷期望黨員能多些辯論未來的工作路向，又認為民主黨需就不同戰線評估風險，以及加強在地區工作中凝聚民意。林卓廷則表示，自己是政權的眼中釘，未來將加強網上的文宣和論述，又說需堅持地區工作，形容這是民主運動的「根」。

林卓廷梁翊婷任副主席

稱加強地區工作網上文宣

本屆中委會名額由30人減至25人，上屆正、副主席胡志偉、尹兆堅辭去立法會議員職務後，擔任本屆中委。新一屆中委出現不少新面孔，包括北區區議員陳旭明、觀塘區議員鄭景陽、屯門區議員黎駿穎等年輕黨員。前主席李永達、前議員黃碧雲等資深民主黨人沒有留任本屆中委，年滿60歲或以上的中委只有3人，包括周錦紹、吳永輝和單仲偕。昨日同時選出7名新任紀律委員會委員，包括前主席劉慧卿、深水埗區議員袁海文等。