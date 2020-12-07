投訴機制裁違人權法 鄧炳強：研覆核

稱非怕設獨立機制 憂不公

鄧炳強昨於無綫電視《講清講楚》稱，去年反修例風波有600多宗須匯報投訴，警方亦已就24宗案件作即時訓斥，有4人需負上紀律後果，包括遭訓斥、「行為簿」上留有相關紀錄等。

被問到為何害怕設立獨立機制，鄧炳強強調並非害怕，但認為獨立機制「不是最好」，亦可能導致不公，質疑機制由誰任委員、可否達至目標效率等。鄧炳強又稱，警民關係較去年已有改善，修補關係「不認為是天方夜譚」。

警方在去年7月21日元朗白衣人襲擊事件，接報約39分鐘後才抵達現場，鄧炳強承認「明顯有做得不足的地方」，例如警方太遲抵達，但稱另一執法機構正調查，會待調查完結後做內部紀律覆檢。

對於警方國安處正跟進今年中大畢業生涉在校內叫港獨口號一事，鄧炳強稱，作為中大畢業生感傷感，強調法例賦予警方在任何地方執法，包括大學，認為今次與校方協調後才進入校園蒐證做法較佳。

張達明：監警內部曾檢視 認為應有調查權

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明稱，法庭早前已要求警方改善現行機制，若上訴後法庭仍裁決現行機制違反《人權法》，政府當局必須改變。他並憶述當年監警會內部曾檢視研究，均認為現行機制不理想、理應賦予監警會調查權，而非僅依賴投訴警察課的調查結果，否則即使認為投訴警察課調查不足，監警會亦只能給予意見、未能自行調查。