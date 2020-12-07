許：眾籌存律師樓 無關個人家人戶口

按《港區國安法》及其第43條實施細則，警方可要求凍結或沒收被指違法者的資產（見表）。

許智峯今年7月就其「公民起訴抗警暴」眾籌發中期報告，共7762人參與，籌得近361萬元，扣除行政、法律費用後，有約220萬結餘，存至負責此案的律師事務所銀行戶口，全數用於支付訟費，稱會按法例由會計師核數監督。許智峯昨接受查詢時重申，有關款項存放於律師戶口，與其個人及家人戶口完全無關，而眾籌款項暫未受警方行動影響。

張達明：倘長期凍結 或需申法庭命令

港大法律學院首席講師張達明稱，若警方或國安處要求銀行凍結戶口，「很多時銀行會先凍（結戶口），不一定要申請法庭命令」，而銀行若擔心，未必敢讓有關者動用戶口資金，但若長期凍結，警方或需申請法庭命令。張稱，許或其家人有權要求銀行解釋，「若銀行稱有法庭命令、警方命令，起碼有線索看矛頭對象；若（銀行）說是因應警方要求，可看基於什麼法律理由」。

湯家驊說，警方若有證據顯示許及家人戶口款項由犯罪取得，毋須引用國安法亦能凍結戶口，若有理由懷疑當事人將犯罪所得款項存於家人戶口，警方可一併凍結家人戶口。他稱，許如不服可證據證明款項非來自犯罪行為，申請「解凍」。

湯家驊：錢若涉犯罪 毋須國安法亦可凍

田北辰：認為不合理可告銀行

實政圓桌立法會議員田北辰稱，據他理解，國安法下保安局長有權要求銀行凍結疑犯資產，而若非國安法案件，警方需申法庭指令才能凍結戶口，但有可能是銀行收到警方通知正調查案件，銀行為安全計先暫停戶口向警方了解，但戶口持有人若認為不合理，可控告銀行無理凍結戶口。