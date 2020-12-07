家人戶口解凍 許智峯促查警方銀行濫權 尹兆堅料因警知錯用權力 警：查違國安法洗黑錢

警不點名稱涉挪用眾籌資金

警方昨回應「一名潛逃海外的香港人」戶口凍結事件，稱正循涉嫌違反國安法及洗黑錢方向追查一名涉案人。警方稱發現該人涉嫌挪用早前透過網上眾籌取得的資金，並利用親人戶口處理款項，「該涉案人同時涉嫌勾結外國勢力危害國家安全」。許智峯昨稱，早前眾籌控告警方的款項「全數存在律師樓戶口」，款項與他及家人戶口無關（見另稿）。

許：家人徹底不信任匯豐 錢轉安全地方

許智峯昨晚表示，家人的匯豐戶口全獲解凍，本人戶口亦獲部分解凍，家人對匯豐徹底不信任，已將積蓄轉帳至安全地方。他批評，事件反映國安法下，銀行可隨意因政治壓力凍結市民資產，嚴重衝擊香港銀行、金融體系可信度，呼籲香港及國際金融監管機構徹底調查事件。被問到在中銀、恆生戶口是否同獲解凍，許智峯昨晚稱尚未檢視。許智峯較早前稱，他及家人戶口遭凍結，涉數百萬元存款。

鄧炳強：嚴肅跟進涉虛假聲明眾籌犯法

警務處長鄧炳強昨於無綫電視《講清講楚》不點名稱會嚴肅跟進許智峯有無進一步犯法行為，包括有否虛假聲明、眾籌有無犯法，當許智峯返港，或以新罪行控告。鄧斥潛逃者「應感到羞恥」，若他無良心、不欲負上責任，「即使用很多藉口，稱被逼害，全部都是藉口」。

匯豐：因應負面消息加強審查帳戶

匯豐發言人昨重申不能評論相關帳戶事宜，指無論在哪個市場營運都必須符合當地法律法規，亦進一步回應稱「一般而言，銀行會密切留意市場的負面消息報道，並會因應情况加強對相關帳戶活動的審查」。有消息稱許智峯目前在匯豐只有一個個人帳戶，其家人在該行無帳戶。有熟悉銀行運作人士相信，許智峯帳戶未必遭「凍結」，而是限制部分功能，相信與警方指示有關，「如果是凍結，他應該不可能登入網上銀行帳戶」。

民主黨立法會前議員尹兆堅批評警方粗糙引用法例、濫用權力，在無充分法理基礎下，以「連坐法」凍結許智峯一家戶口，「有殺錯無放過，是濫權做法」，相信警方知悉錯用權力才要解凍戶口。尹並批評匯豐責無旁貸、成為政權幫兇，英國政府有責任監警英資銀行操守問題。港大法律學院首席講師張達明認為，即使許智峯棄保潛逃，亦非凍結其家人戶口的理由；至於國安處介入案件，張亦稱未知案件有無其他證據、內情，認為警方應交代。

明報記者

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