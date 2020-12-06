明日大嶼14年後可入伙 林超英：不需要人工島

黃偉綸昨於港台節目《星期六問責》表示，政府有信心「明日大嶼」項目可行，稱城規會、環境局、立法會等分別會在不同範疇把關。他說將馬上展開3年半研究，探討未來人口變化、交通、環保及財務融資等；如研究順利及獲社會支持，會在2025年作城市規劃、修訂分區大綱圖等法定程序，社會可於2025至2026年間審視客觀數據，屆時再作最終決定是否推行。若決定推展，填海工作會在2027年開始，預計3年內會有第一組土地可以建屋，2034年可以入伙。

黃偉綸：對不超支有信心

對於有否信心明日大嶼計劃不會超支，黃偉綸說，當局於2016年後開展的多個項目暫無追加撥款，政府已將項目成本管理辦事處提升由發展局常任秘書長直接領導，而與明日大嶼計劃規模最相近的東涌東填海工程，在工程進展或開支控制上都理想，對不超支有信心。

林超英：沒先作可行性研究 憂花冤枉錢

林超英前晚於其facebook專頁表示，「人工島沒有需要，必有破壞」。林超英稱，土地供應專責小組假設香港未來人口達920萬，但統計處最新推算人口在2039年高峰只有810萬，相差超過100萬，多於人工島的人口容量；而明日大嶼作為有史以來最昂貴的項目，卻沒先作「可行性研究」，憂最終出事要由市民承擔後果，「走冤枉路和花冤枉錢」。

林又說，大規模填海違反《生物多樣性公約》對保護生物多樣性的要求，疏忽香港作為先進經濟體在保護生物多樣性方面的全球責任。