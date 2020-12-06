鹽田梓藝節改網上 統籌寧延期 憂市民照上島參觀難控人流

明報記者 黃心悅

旅遊事務署2019年初透過公開招標，選定策展機構「文化葫蘆」負責推展「鹽田梓藝術節」，有關合約為期3年，價值合共2000萬元。旅遊事務署回覆本報表示，正與文化葫蘆籌備第二屆「鹽田梓藝術節」，因應疫情，今屆藝術節將主要以「線上」模式舉行，包括網上展覽、網上導賞團及活動，將適時公布細節。

10多藝術品 日前全封起

鹽田梓藝術節3年主題分別為「天」、「地」及「人」，今年是「地」。鹽田梓村長陳忠賢透露，目前島上連同去年剩下的，共有10多個藝術品，今年新增的藝術品全部設置完畢，亦多了不少元素，例如去年有一個由「山竹」塌樹拼砌成的大長櫈，今年將有「2.0」版本；另有壁畫、沙龍、微縮擺設等；全部藝術品目前被封着。

他表示，曾向政府部門及策展機構查詢藝術節舉行時間及細節，但一直未獲得確實回覆，只獲悉要延期。他亦憂慮若疫情期間如常舉行活動，「對村民及一般市民都不好」。

鹽場統籌David估計去年藝術節吸引了過萬人到場參觀，他一直只獲悉今年藝術節要延期，現時得知將改為線上，他感到可惜，「在網上和現埸欣賞藝術品，感覺很不一樣啊！與在電視看煙花，或球賽是否在現埸看一樣的分別吧！沒有了幾分感覺」。他認為藝術家和策展人花不少心機，「卻沒有現場觀眾，當然失望」，建議政府考慮疫情放緩後，安排市民分批，人數少地參觀。

疫情之下，香港人未能外遊，今年十一曾有大量在西貢玩獨木舟的人登上鹽田梓，並擅闖村公所廁所當「公廁」。David擔心藝術節改為線上，「政府或策展人不能有系統地安排市民入島參觀，市民亦會自行入島。如不做實體參觀，政府亦不會撥款給我們請臨時工作人員。面對突如其來的參觀人數增加，我們實在無力應付」，擔心情况或會更混亂。

伐樹搭舞台違原意

David又稱，今年其中一項藝術品是木製大舞台，位於鹽田附近，為搭建此藝術品，有關人士曾砍伐附近一帶的叢林植物。他說藝術節原意應該是藝術品與大自然共融，質疑現在變破壞大自然，違背原意，亦憂慮鹽田一帶的水質因此受影響。旅遊事務署表示，藝術節得到天主教香港教區和鹽田梓村民支持，旅遊事務署及策展機構推行計劃時與相關持份者緊密協作，着重綠色元素及保育工作，並鼓勵訪客保護小島自然生態及環境。