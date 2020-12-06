因周梓樂案重燃希望 海難遺屬函死因庭 促覆檢不開庭決定

稱不知海事處有否處分人員 無法向死者交代

失去胞兄和侄女的徐先生表示，對不開庭感震驚，認為難以追查真相，政府以私隱為由不公開部分調查文件，不開庭將剝削公眾知情權、家屬盤問權。他續說，事涉海事處驗船等運作問題，不知內部有否處分，但傳媒報道涉事3名海事處人員升職，反問如何令死者安息，「我去到佢哋墓前想交代一聲，係講唔到嘢」。

在海難倖存但失去胞姊的趙炳全說，不開庭令他感到十分愕然、難以接受。他曾向海事處索取「海泰號」驗船報告，但不果，連議員協助也不成功，質疑政府隱瞞真相，盼開死因研訊獲取更多資訊。

失去胞弟的梁小姐亦表示失望，稱連遠在菲律賓的馬尼拉人質事件都開死因研訊，反問「是否南丫海難39條生命就不值得開死因庭」，且官員多年來從未向遺屬致歉，令她難以釋懷。

涂謹申：事隔多年資料更齊全 或可找出疏忽處

協助遺屬的涂謹申表示，近日周梓樂死因研訊，可見事件可以峰迴路轉，透過死因庭公開所有調查資料，事隔多年後資料更齊全，且讓家屬代表律師盤問證人，或會得到不同的結論，以及找出疏忽之處，希望死因裁判官重新檢視是否開庭，還死者真相。

2012年10月1日，南丫四號及海泰號在南丫島對開相撞，釀成39人死亡。死因庭今年11月19日通知遺屬不會就事件召開死因研訊，並根據警方的死亡調查報告、海難委員會報告等，裁定死者非法被殺，並將發出死亡證。