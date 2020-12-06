未能出街最後一稿：隊友們，有緣下次再合作入波

曾寫「摧毁可以只係轉眼之間」被解讀暗諷高層

有線新聞部3名工程部資深員工8月21日被解僱，林普斯8月23日深夜在公司觀看歐聯決賽拜仁慕尼黑對巴黎聖日耳門，那時公司士氣低落，他看見熒光幕中的球場觀眾席空蕩蕩，但球員依然自得其樂，突然感觸起來，寫稿時道出「往績有目共睹，建立從來並不容易，但摧毁可以只係轉眼之間」，不少人解讀他是暗諷高層漠視公司利益。

至12月1日，有線新聞部裁員40人，林普斯說管理層事前無諮詢各部門主管，當天早上他與其他被裁的人逐一收到人事部來電通知被解僱，同事圍着高層追問裁員準則。他在會議室聽完人事部人員講解賠償，出房後一眾同事上前慰問，不少人哭了，「對比會議室入面很冰冷，同事們卻很溫暖」。

憶遭解僱 出房獲同事慰問感溫暖

林普斯吃過飯、與同事拍過照，坐下仍希望以拖連奴對森多利亞的稿向觀眾道別。他形容，稿中夾雜了自己當天的「情感」，隨後主管審稿，「我有爭取過，但審稿後未必是我原有風格，所以算啦」。他最後一篇稿未能面世，現不便公開最後那篇稿，只分享有個畫面是球員入波後慶祝，他旁白說：「隊友們，有緣下次再合作入波！」