【周日人物】海盛路再無拿度，說不出加油

林普斯自言是有線「青訓」出身，在此遇上無數會拼命在底線抽擊的「拿度」，即使他中途一度轉會做公務員，最終難捨「母會」，重返海盛路。他無悔當日捨棄「鐵飯碗」回巢，只唏噓記者變得愈來愈卑微，那曾令他引以為傲的舞台已經消失，對昔日隊友已喊不出「加油」。

文：羅嘉凝

圖：朱安妮

「林普斯」有點像外國球員譯名，他說母親盼他記着「施比受更有福」，廣施恩澤，但嫌「施」女性化，才改用「斯」。他於2007年到有線新聞部實習，「當時有線新聞口碑好，大家覺得學到嘢，很多人很想入去」，實習時情定體育，留任兼職，2008年成為全職體育記者，多年來借體育新聞廣施自己一套報道風格。

有線前體記林普斯偷師伍晃榮

報道體育滲港聞時事

這風格源於已故資深體育新聞主播伍晃榮，林普斯至今仍不時重溫其報道，認為伍報道2004年歐國盃總決賽希臘對葡萄牙一仗屬「教材級」，該場希臘憑死守以1比0勝出捧盃，伍報道說，「崇尚勝利、不惜穩守的打法，延續下去肯定令足球造成傷害，徒令球迷拒絕入場」。「你可以說他（伍晃榮）滲入很多個人情感，不夠客觀，但觀眾聽得過癮，又好像領略到一番道理。」林普斯形容這種報道叫人反思，有如看完一齣電影。

林普斯喜愛《天能》這類電影，他說：「我希望觀眾看完我的體育報道，亦覺餘音裊裊，好像領略到些少意義，而不是左耳入、右耳出」。因此他放棄平鋪直述、不用公式化的成語，改以一些流行字句，希望惹起觀眾共鳴。今年1月報道俄羅斯大力士拉動飛機時，他旁述說「不如企返上行人路先？」8月旁述俄超賽事提及「莫斯科戴拿模用咗39分鐘多啲，攻入領先嘅一球，其實邊有用咗39分鐘咁耐呢？」令人聯想到高級警司陳天柱對7．21事件的說法。

一度轉職港台 減薪回巢被裁

2014年他因待遇問題，轉職香港電台，任職助理節目主任，成為公務員。外界以為他「往後會打死政府工」，原來只是「中場休息」。2017年9月永升亞洲接手有線，同年底有線體育組主管邀他回巢，但亦明言可能幾個月就裁員，林普斯心繫有線新聞部的工種、士氣、自由度，決定減薪重返「母會」。

「母會」不是那電視大樓與機頂盒，而是一份精神。他形容有線記者如西班牙網球名將拿度，有打不死精神，「我過去與無數個『拿度』不介意拼命救波，仍然有鬥心，但這場比賽突然不受你玩，無得落場，波賽中止了，令人引以為傲的場地、舞台突然消失，那種精神亦消失了」。

形容有線失打不死精神

「究竟誰人無珍惜公司名聲」

體育組全盛期有9人，上周二他與助理採訪主任陳漢威被裁後，現只餘一名主管及兩名全職記者，面對如今資源與人手，他亦說不出「加油」二字。他形容「母會」已被瓦解，惋惜《新聞刺針》遭滅組、中國組全組總辭，他說有線是「自己心愛的公司」，最終發現原來是一廂情願，「原本名聲這麼好，為何最後似無人珍惜，究竟誰人無珍惜呢？」

北京奧運那年，他正式成為有線全職體育記者，原定今年舉行的東京奧運會卻因新冠病毒疫情而延至明年。他不知有線明年會否派員到東京採訪奧運，但那人不可能是他，望見如今有線，他只有失望與唏噓。至於前路，他仍想報道體育新聞，亦希望其他記者堅守原則，做應做的事，記着報道的出發點不是上司或公司，而是要面向觀眾與市民。

臨別時問他今次訪問會否太mild（溫和）？他笑言：「下次硬淨啲囉！」