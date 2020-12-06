稱通識科不會轉做國教科 減課時不減教師數目

2800通識教師 250專科專教

楊潤雄表示，目前約有2800多名教師任教通識科，其中250多名專教通識科，餘下約2500多名教師中，約一半教師花在通識科的時間佔其教學時間逾半。他承認通識科改革會影響教師，但強調不會因此減少教師數目，會透過培訓、與學校商討安排等，協助通識科教師轉型。他說改革對教師有何整體影響，需先制定課程大綱才知道。

對於有質疑通識科改革將變成國民教育科，楊潤雄強調，在現時的通識科課程，認識國家發展已是重要一環，課程內容亦涉及世界議題，現審視課程時「可能有啲嘢要加多啲」，舉例日後或加入更多科技元素。他又稱，由於過往不少人以為通識科等同時事科，改名目的是要體現新課程的內容。

葉建源：轉教其他科未必最擅長

教協副會長葉建源稱，改革通識科涉及減課時、課程等，對受訓中的通識科教師影響較大，現職通識科教師要轉職非純粹的就業問題。他稱，高中課程對教師的專職要求較初中、小學教師更高，而教學質素往往是透過教師累積經驗，教師轉職或要拋棄原來的經驗，「要教（另一科）一定教到，但是否最擅長的呢？」