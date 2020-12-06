楊潤雄：可與教界商設獨立機構監察教師

教協副會長葉建源說，不能排除政府成立獨立機構、「想做乜就做乜」的可能，認為最重要是有關機構能體現專業自治。教育評議會主席何漢權認為，教育局官員沒有專業教師資格，亦能判斷教師的行為是否有問題。

一宗投訴嚴重個案 正候教師申辯

教育局早前公布接獲247宗有關教師的投訴。楊潤雄昨稱，當中約40宗正在處理中，約80宗經調查後證實投訴不成立，而其他已處理的投訴個案中，正處於向涉事教師索取申辯等程序，其中一宗屬嚴重個案。他又說，將會總結處理投訴的經驗，作為日後改善有關制度之用。

楊潤雄在節目後被記者追問該嚴重投訴個案的詳情，他表示沒直接參與處理教師懲處的工作。對於現時教育局懲處教師的方式，他說會總結今次處理投訴的經驗，並與業界討論，在發譴責信及取消教師資格之間增設懲罰方式，例如社會上有建議停牌一段時間或扣薪，當局未有最後定案。

至於可否由其他法定機構負責監察教師，楊稱教育局現時在法例下運用權力，處理教師註冊的工作，但可與業界討論長遠是否需要一個獨立機構監察。

葉建源：監管機構要體現專業自治

何漢權：未有需要設獨立機構

葉建源表示，業界多年來爭取教師與其他專業團體看齊，由法定機構處理教師註冊問題，至今雖未做到，亦已訂定教師專業守則、成立教育人員專業操守議會等，作為法定管治的基礎。他說，若教育局有意成立獨立機構，不能排除當局為「想做乜就做乜」的可能，認為最重要是機構能體現專業自治，確保有公平制度等要素。

何漢權認為，目前已有足夠條例監察教師操守，未有需要成立獨立機構。他說，目前問題在於有權執行相關條例的教育局，是否願意承擔責任，處理學校內的「害群之馬」，公正審視每宗投訴個案，甚至可在接到投訴前，加強到學校視學。他不認同教育局官員沒有專業教師資格，便不能判斷個別教師的行為有否偏離以學生利益出發的問題。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，應先檢討現行處理教師投訴的機制，再決定應否成立新的獨立機構處理，抑或結合或改組現時機制，他個人持開放態度。他說，經檢討後的新機制最重要能平衡學校管理層、教師等各持份者的權利。