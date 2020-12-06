警搜黃店「桔梗」 檢伸縮棍拘兩持牌人 天台另檢橫額頭盔反光衣 店方：或街外人遺下

「理大廚房佬」披「光時」布

涉煽動意圖罪被捕

現場為砵蘭街160號食肆「桔梗」。前晚9時許，大批軍裝警員進入桔梗搜查，並在店外拉起封鎖線，警告在場拍攝的市民及記者違反限聚令，又以攝錄機拍攝聚集者。搜查近4小時後，警方帶走餐廳兩名持牌人，檢走一支疑似伸縮棍及頭盔等證物。至昨凌晨1時許，警方在豉油街近上海街截查數名市民及一輛客貨車，引起在場者起哄，其間有「理大廚房佬」之稱的39歲施景騫戴起「V煞」面具，與在場警員爭執，其間他披上印有「光復香港 時代革命」的布，又稱「我好凍，見有塊布拎起作披肩擋一擋，我唔係乞丐」，隨即被警員拘捕帶走。

佔地三層連天台的桔梗昨日照常營業，兩名負責人昨早各獲准以3000元保釋候查，下月上旬須向警方報到。負責人之一王鴻軒昨午稱，警方最初表示檢查餐廳有否遵從限聚令，檢查牌照約10分鐘後，警員上天台搜查，檢獲一批背囊，王稱背囊不屬於餐廳，無人認領，估計是「街外人」存放或遺留該處，餐廳過往無人打開過背囊，警方當時要求負責人及職員打開背囊，檢獲頭盔、記者證、反光衣、疑似伸縮棍等。他說不清楚檢獲的橫額有何語句。

「查限聚 點解變搜舖？」

王承認有責任處理該批背囊，「一間餐廳，好多地方開放，人來人往」，日後會着同事多加留意顧客遺下的物品，又認為作為餐廳持牌人，被警方帶走調查尚算合理，但形容警方前晚出動的人數比預期「誇張」，甚至在餐廳外拉封鎖線，「查普通餐廳限聚令，點解最後變咗搜舖呢？」警方亦無出示任何搜查令，對此感疑惑及錯愕，不揣測警方用意。

兩人涉藏武及藏工具可作非法用途

警未答頭盔反光衣等因何違禁

警方表示，旺角警區人員自上周四一連兩晚展開代號「疾響」反罪惡行動，出動逾200人巡查區內地舖、樓上酒吧及持酒牌食肆，共拘捕54人，其中前晚警員在砵蘭街160號一間食肆內發現一支懷疑伸縮棍、15個頭盔、一個盾牌、15個防毒面罩、兩件反光背心、3個護目鏡及一些印有標語的橫額。經調查後，25歲沈姓及29歲王姓男子涉嫌管有違禁武器及藏有工具可作非法用途被捕。案件交旺角警區刑事調查隊第6隊跟進。

警方昨午交代案情，稱在餐廳內一間無上鎖的房間內檢獲該批物品。被問到檢獲的頭盔、反光衣等有何違禁之處，警方未有正面回答，重申行動目的是巡查酒牌處所，確保遵從限聚令，其間發現違禁物品，遂拘捕負責人。被問到檢獲的橫額有何標語，旺角警區助理指揮官（刑事）程知仁未有回答。

反罪惡共拘54人 涉黃賭毒

整個行動中，警方拘捕26男28女，19至70歲，涉嫌經營非法賭博場所、管有淫褻物品以供發布用途、管有違禁武器、藏有工具可作非法用途、管理色情場所、管理毒窟、販運危險藥物及非法入境等，檢獲41部釣魚機、約7萬元現金、約1.6萬隻色情光碟、小量毒品，總值逾100萬元。其中15名被捕人另涉嫌違反限聚令被票控。