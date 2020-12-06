加快步伐 陳帆：劏房租管或本立法年度完成

陳帆接受港台《星期六問責》訪問，提及現金津貼會試行3年，料涉款80多億元。他說，曾探訪多個劏房家庭，發現租金佔其支出逾半，故以綜援中租金津貼上限的一半作為津貼標準，而若該上限有調整，現金津貼亦會跟隨。陳帆又說，最大挑戰是要快速推展，將參考房委會的資料庫，邀請輪候公屋超過3年者申請，申請人須聲明符合收入及資產要求，政府採取信任態度，不會要求申請人提供證明文件，但會抽查。另外，由於現金津貼非與租金掛鈎，屆時受助家庭將不需提供租金收據或相關資料，可加快處理申請。

酒店賓館改過渡房屋

稱業界反應正面

陳帆表示，料明年7月開始推行現金津貼，但有指若劏房租金管制不同時推行，業主或加租。他說不排除個別業主會加租，但最近樓價及租金都沒有向上大調整，相信租金仍受供求牽制。他又說，劏房租務管制研究小組初步已有傾向，但要待其提交研究報告才有下一步行動，「收到研究報告後，會加快步伐去做」，他又不排除劏房租管可趕及今個立法年度完成。

另外《施政報告》提出資助非政府組織租用酒店和賓館單位作過渡房屋。陳帆相信，過渡房屋供應增多可影響劏房價格。陳帆表示，業界反應正面，並且建議酒店及賓館作過渡房屋用途不少於兩年，因目前平均輪候公屋時間為5.6年，冀入住者可在遷出後成功上樓。政府亦計劃資助賓館改裝單位。