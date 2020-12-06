霍建寧母及科技園主席查毅超確診

曾會查毅超 薛永恒待檢測結果

另外，香港科技園公司一名董事會成員確診，消息指為該公司董事局主席查毅超。創科局昨日證實，創新及科技局長薛永恒曾於11月25日與該名確診者會面，薛永恒正等候檢測結果。

衛生防護中心公布，在科學園工作的一名54歲男子確診，12月3日取樣驗出病毒，同日最後一日上班並曾出席會議。由於他無病徵，傳染期以12月1日開始計算。他的數名家庭成員和一起用膳者需接受檢疫。消息稱，確診者為科技園公司主席查毅超。本報昨向查毅超查詢其身體狀况，對方回覆稱「I'm OK」，並否認屬歌舞群組。

創科局證實，局長薛永恒曾於11月25日與一名科技園董事局成員會面，當時在場的還有副局長和政治助理。副局長和政助檢測陰性，而薛永恒正等候檢測結果。消息稱，與局長等人會面的人為上述確診病人。

科技園公司回應稱，該名董事12月2日最後到訪科技園，已即時徹底消毒涉及的地點，包括會議室及其他公共空間，與確診者接觸的員工已接受病毒檢測並在家隔離。

（疫情第四波）