舞台工會：取消百演出損失670萬

批徐英偉「可直播」言論不尊重

風車草劇團製作的《新聞小花的告白2白屋之夏》要腰斬，劇團行政總監湯駿業稱，8場逾5000名已購票的觀眾受影響，劇團損失逾200萬元。對於徐英偉稱表演團體可直播或錄播，該舞台劇導演陳曙曦認為網上表演面對多個問題，如場地網絡欠佳、影片或被非法下載及傳播等。陳又說，劇場無機會讓觀眾除口罩，「水也不能飲」，觀眾一直配合，業界亦全力防疫，認為劇場可繼續運作。

工會副主席梁祖堯強調，舞台藝術完全屬於現場演出，與觀看影片的體驗不同，冀政府聆聽業界意見。對於張敬軒演唱會發現確診者，他強調該些確診者非爆發群組，認為表演者及觀眾都夠自律，可在配合防疫措施下營運。

民政局發言人表示，社區存在多條隱形傳播鏈，政府有需要收緊措施，希望業界能夠忍耐，共同抗疫。對於紅館規管，發言人稱紅館是按《公眾衛生及市政條例》指定為文娛中心用途，亦是《公眾娛樂場所條例》下的公眾娛樂場所，故須遵守最新措施，12月2日起只可在沒現場觀眾下表演。

（疫情第四波）