黃埔診所護士病發6日仍上班 百病人檢測

黃埔花園2期霍禮成醫生診所一名診所護士確診，其一名家人早前確診。護士於11月27日現病徵，12月3日最後上班，霍禮成和兩名護士需檢疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該護士負責登記，未必直接接觸病人，護士和其他職員、病人有戴口罩，相信感染風險不高，該護士目前是獨立個案而非爆發，但為審慎起見，呼籲11月25日起曾到該診所的病人檢測，料涉過百人，如再發現新增個案，不排除強制相關病人檢測。本報昨致電該診所，留言信箱錄音稱將停業14日，12月18日早上再應診。

博愛老夫婦同危殆

另外，博愛醫院一名有慢性病的79歲男病人上周五感暈眩召救護車，送院途中需接受高濃度氧氣，在妻子陪同下到博愛急症室，隨即送入1號急救房急救並插喉，其後轉往深切治療部，同日晚上初步陽性。病人的74歲妻子抵院後亦感不適，送往監察病房後同樣驗出病毒，同日晚上病情轉差，二人同樣危殆，轉送屯門醫院深切治療部。

醫管局總行政經理劉家獻稱，由於男病人急救時，相通的2號急救房有另一名73歲男病人正接受治療，此病人需檢疫，初步檢測呈陰性。

尖沙嘴三哥一員工確診

除了醫療機構，譚仔三哥米線尖沙嘴太興廣場分店一名水吧員工確診，該員工於11月29日病發，12月2日最後一日上班，暫無其他員工現病徵。該分店已關閉及徹底消毒，並棄置可能受污染食材，分店已安排所有員工測試。

港島民生書院一名學生確診，源頭未明，11月30日發病和最後一天上課，全校師生要檢測。

壹傳媒3印刷員工中招

大公報有員工確診

《蘋果日報》報道，壹傳媒集團百樂門印刷廠有3名員工確診，部分患者曾到蘋果日報大樓，已安排印刷廠員工檢測，並已要求各部門主管調動人手，減少員工在蘋果日報大樓工作。

《大公報》有內部通知表示經濟部有員工確診，經濟部全體人員即時在家工作，並呼籲在第29層工作的所有職員檢測。

同時，本港再輸出個案，珠海市衛生福利部昨公布，一名姓屠59歲女病人11月20日從香港經港珠澳大橋入境珠海，當日和翌日檢測呈陰性，至12月3日驗出陽性，病情穩定。

（疫情第四波）