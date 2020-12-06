市民逾時交樽被拒收 唾液倒桌面 涉事者逃逸 醫護斥長洲醫院未嚴肅跟進

劉家獻：可用醫管局附例處理

醫管局總行政經理劉家獻昨表示，上周四上午約11時，一名市民到長洲醫院普通科門診交深喉唾液樣本，惟已過上午10時遞交樣本的截止時間，當值職員建議他翌日再交，但對方不接受，扭開樣本樽並將深喉唾液倒在護士室桌面後離開。

劉稱事主沒留下任何資料，未能確定其身分，醫管局明白他可能心急想檢測，但盼市民合作，聽從醫護指示，對罔顧公德的行為十分遺憾，不希望再有相同行為發生。被問到相關行為是否違法，他稱任何人在醫管局範圍內有搗亂或騷擾行為，可用《醫院管理局附例》處理。

醫院管理局附例第7條提到，任何人不得在醫院內作出不雅或影響秩序的行為，違者首次定罪可罰款1000元，再定罪可罰款2000元及監禁一個月。醫管局曾舉例，相關行為包括向職員施襲、叫囂引致嚴重妨礙醫院運作或作出暴力行為。

劉家獻表示，當值護士雖穿了合適保護裝備，但醫管局建議其接受檢測及醫學監察，當時門診部房間沒其他職員或病人，醫院已清潔消毒。

在場護士只戴口罩 暫沒病徵

有長洲醫院醫護透露，涉事護士事發時只戴外科口罩，沒穿保護衣或面罩，其制服和桌上文件都被潑出的唾液濺濕，該護士暫無病徵。

該醫護說，有關治療室平日用於藥物注射、洗傷口和派發肺結核藥，不會收集樣本，而對面是收集樣本的抽血房，料當時抽血房已關，病人便到治療房。

該醫護批評醫院管理層未有嚴肅跟進事件，既無即時召保安，又無報警，促醫院翻查閉路電視片段追究涉事者，否則欠缺阻嚇力和未能保障醫護人員。

長洲醫院發言人回覆稱，事發時當值護士按指引，根據其工作環境穿著合適防護裝備，包括外科口罩，樣本並沒濺溢到職員身上。其他職員包括保安知悉事件後即到場支援，惟當事人已離開。院方已徵詢警方意見，會繼續跟進。

明報記者

（疫情第四波）