公司訂單絕迹 到會餐廳料聖誕生意跌九成

「五餅二魚美食料理」署理總幹事林建榮表示，以往聖誕訂單七成是公司單、三成屬家庭單，公司訂單大多是20人以上，部分是數百甚至上千人，一張訂單往往逾萬元，但今年相反，大多數訂單是8人、6人的家庭客，估計因疫情下「在家工作」，公司亦避免大量員工聚餐，預料今年聖誕檔期生意額將按年跌八成。

訂單僅去年1/5 金額減半

一人份餐盒最受歡迎

Pantry foodies到會公司負責人伍嘉健亦稱，去年11月底、12月初是落單高峰期，約接到近1000張訂單，整個12月有1600張訂單，但今年至今僅有約200張訂單，且訂單平均金額由去年近4000元，跌至今年不足2000元，銷售金額按年跌逾九成。

伍說，政府收緊限聚令，大家避免聚餐，加上派對房間、會所基本上不開放，公司訂單基本上絕迹，現時受歡迎的是約80至130元的一人份聖誕餐盒。

（疫情第四波）