留港過節增首購族 聖誕樹大賣

6呎高最貴索價16800元

外籍客：網購2000元有交易

記者昨日到灣仔機利臣街一間花檔，全檔最貴的聖誕樹售16,800元，高約6至7呎。檔主被問及是否生意較往年好，只回答「好傷心，不想做訪問」。居於灣仔的38歲外籍人士Laura在該店購買聖誕植物，她認為該店的聖誕樹十分昂貴，她循網站訂購6呎的樹僅需2000元。以她觀察，今年應節貨品價格普遍上升，但無阻她的消費意欲。她解釋，今年覺得「很沮喪（feeling depressed）」，加上疫情多留在家中，欲多添購裝飾慶祝聖誕節，令自己開心，惟經濟環境不穩定，盡量控制自己不能花費太多。

同區另一花店的東主黃女士說，約4至5呎的聖誕樹今年售2500元，較去年升價三成，主因美國山火減少樹量，加上疫情嚴峻，少人開工，令來貨成本上升。她說今年銷售速度較去年快，早前訂購50棵聖誕樹，現時只賣剩兩棵。

稱歐美早收爐難訂貨

花墟檔主：每棵加價500元

旺角花墟的聖誕樹售價同樣懸殊，其中兩檔約6呎的聖誕樹分別售約1800及5888元。有聖誕樹賣5888元的檔主稱，歐美在疫情下提早「收爐」，致聖誕樹數量減少，訂貨較困難。該店現時約50棵存貨已售罄，較去年提早一周賣完，部分「首購族」因不能旅行留家過聖誕而買樹。面對供不應求，檔主稱每棵加價約500元以補貼運輸成本上漲。另一檔主亦以相同原因加價百多元，稱留意到今年多了一批留家過聖誕的本地「首購族」。

買樹裝飾「開心吓」

首購族：未敢邀朋友開派對

首次買聖誕樹的曾小姐說，聖誕要留港過節，因疫情關係避免外出用餐，打算買聖誕樹裝飾客廳「開心吓」，會邀請親友聚會，在疫情中「無咁悶」。第四波疫情嚴重，她說暫時不敢邀約朋友開聖誕派對，要「謀而後動」，小心為上。

數十萬個聖誕口罩售罄

負責人：望新年唔使戴

具聖誕氣氛圖案的口罩也受惠於宅消費。推出聖誕口罩的品牌便利妥，負責人王小姐形容銷情十分理想，11月中旬接受網上訂購，數十萬個聖誕3D立體口罩已售罄，下周或會加推數萬個以供訂購。她說公司留意到香港人在疫情很苦悶，希望大家在聖誕「苦中一點甜」，若農曆新年疫情未見緩和，亦會考慮推出特別款式，「當然希望到時唔使戴口罩」。

明報記者 丘萃瑩

（疫情第四波）