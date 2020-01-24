7日160宗源頭不明 按周升倍 超確診總數增幅 專家：難言聖誕前見頂

昨101確診 周內四度破百

本港昨多101宗確診，涉48男53女，2至84歲，92宗屬本地個案，其中29宗源頭不明，累計6802宗確診及1宗疑似個案，另有約50宗初步確診。本地個案中，63宗與早前個案相關，多個群組爆疫未停，自上月19日首現確診的歌舞群組再多18人確診，有6宗是與東華三院何玉清翠柳頤庭群組有關，歌舞群組累計626人。何玉清翠柳頤庭群組累計10人染疫，包括6名院友及4名職員。

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組昨多一名院友及一名員工確診，累計57人，包括44名院友、12名員工及1名密切接觸者。該院舍51名院友已有44人染疫，感染率達86%。日出康城9期地盤群組亦多4宗確診，累計36人。

同時，養和醫院一名患有末期肺癌的77歲女病人上月27日於等候測試結果期間心臟病發不治，被驗出新冠病毒，曾為她急救及同層的30多名醫護事後須送檢疫，昨日再多一名護士確診，為事件中第3名養和職員染疫。養和醫院昨表示，病人11月25日凌晨出現病徵時，該護士當夜更，當晚病人出現氣促，該護士曾替她安排吸氧氣罩。該護士於11月27日往檢疫中心前曾接受測試，當時呈陰性。

袁國勇：政府仍未重推7月措施

11月28日至12月4日累計662宗確診，較對上一周522宗升逾26%，同期不明源頭本地個案升一倍，過去7日有160宗不明源頭本地個案，對上一周僅81宗。對於不明個案升幅超過確診總數升幅，政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇向本報稱，社交距離措施的效用需7至14日才見效。至於本港疫情會否在聖誕節前見頂，他表示希望如此，但指目前當局尚未向食肆重推7月時措施。翻查資料，7月15日起食肆晚上6時至翌日凌晨5時禁堂食，7月29日更一度全日禁堂食。

籲聖誕停派對

許樹昌：病毒深入社區

另一政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港疫情仍嚴峻，源頭不明個案比例高，確診者年齡層及職業廣泛，反映病毒已廣泛滲透社區，目前難言疫情於聖誕節前能否見頂。他說，若大批人在聖誕假期外出看燈飾及聚會，人群聚集會令傳播風險高，建議取消大型活動，公司亦不宜舉辦派對。他呼籲市民避免聚會，即使聖誕真的要聚會，亦應只與家人聚會，勿參加派對或大型聚會。

至於短期內需否進一步收緊社交距離措施，許樹昌認為，政府上周三剛收緊措施，可由上周三起觀察7日，如確診個案仍維持三位數、源頭不明個案仍逾兩成，應進一步收緊措施。他表示留意到市面人流仍然很多，私人企業仍不太配合在家工作，呼籲私人企業配合，盡量減少人流。

明報記者

（疫情第四波）

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