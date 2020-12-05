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2020年12月5日星期六
港聞二
庭播「關鍵片段」 見停車場黑影墮下 警曾稱CCTV不見停車場 官：相信黑影為周梓樂
片播4次周母抽泣 周父：距真相邁一步
林卓廷：預咗坐監不流亡 續留港抗爭
回應眾志三子黎智英案 美卿斥港府「政治檢控」
黎智英涉欺詐案 12‧15向高院申保釋
北區醫院病房毆打案 官裁違警員基本責任 未阻同袍虐羈押漢 警公職失當罪成
受害人入稟索償3警 子望雙親「盡快走出陰霾」
憂警權擴再難索CCTV片 林卓廷：今次屬奇蹟
入境處佩槍倡毋須警批 泛民質疑趁機擴武 現青山灣羈留中心人員配防暴裝備 須個別申請
會計工作嚴重缺失 區議員黃宏泰罰17萬
財會33票贊成 兩反對兩棄權 明日大嶼5.5億前期撥款通過
9環團聯署促撤：政府漠視反對聲
李桂華一筆過還清按揭
石籬中轉屋擬2022年底清空
比特通創辦人梁永熹 洗黑錢及欺詐罪脫
警首破假身分虛擬銀行開戶 眾安全數攔截無損失 13人被捕
沙頭角破走私檢貨8000萬 包括iPhone 12及紅珊瑚
少年欲脫離黑幫 遭禁錮毆打數小時
駱惠寧：人大決定劃「愛國者治港」標準 譚文豪：紅線不斷移 日後投反對票是否「不愛國」？
莫樹聯：港人權屬已得之物 毋須爭取
聶德權：無議程禁公僕擁外籍 社會可討論
楊潤雄：加強通識視學 研增處分方法
尊子漫畫
【Emily】公民黨逢三五立會外議政 譚文豪獻計 秘書長：唔想陣營無咗道氣
【Emily】時隔30年 李氏家族再踏馬圈 小小超榮升「飛凡」馬主
【Emily】申訴專員嘉許 運署衛署水署上榜 捉30滋事馬騮 漁署主任獲獎
【Emily】送學童手繪WhatsApp Sticker 支援SEN學童 協康會線上賣旗
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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