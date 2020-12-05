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楊潤雄：加強通識視學 研增處分方法

【明報專訊】教育局長楊潤雄（圖）昨出席立法會教育事務委員會議，被多名議員問及有關通識科改革及教師操守問題。他表示，通識科改革後會考慮加強新課程的視學，局方正研究於發譴責信與取消教師註冊之間增加其他懲罰方法。教聯會主席黃錦良建議循停牌方向考慮，並建議於停牌後設一年觀察期，通過後允教師再執業。

教聯倡停牌培訓 觀察一年

多名議員昨於會上提出對教師操守的質疑，建議當局建立更簡單的投訴教師機制以全民監察，並建議加強罰則。楊潤雄回應稱，現行機制下學校內部有其監察機制，當局亦會監察學校的相關工作，當通識科推出新課程後，會重點考慮加強視學。他又說，當局過去已處理200多宗教師投訴個案，目前正總結經驗，研究加快處理投訴的程序，並考慮在譴責信和取消教師註冊之間，增加其他懲罰方法。

教聯會主席黃錦良認同於譴責信及「釘牌」之間增設其他懲處方法，建議當局考慮讓涉違規教師停牌若干時間，過程中要求教師進修、培訓，「專業上做不到、做得不好的方面就要培訓，重新理順專業操守」，並於完成停牌培訓後設立一年觀察期，如及格可獲准再執教鞭。

黃認為，最重要是當局提供清晰指引，「究竟做錯什麼，是會有什麼懲處，這點要清清楚楚告知教育界，盡可能清楚列舉」。他又說，因社會關注教師質素，教育界十分願意與政府商討，冀當局諮詢更多意見。

葉建源：教局包辦調查 黑箱作業

教協副會長葉建源認為，須慎重處理新增的懲處，認為應交由學校層面處理。楊潤雄早前接受傳媒訪問時，曾透露或要求涉事教師停職、停薪或扣減工資等，他說有關做法「是學校層面做的事」，認為當局若研究有關做法，與學校工作重疊。他認為，目前更大問題在於當局「黑箱作業」，調查機制由教育局一手包辦、懲處準則並未明，「權力為何在教育局內？ 為何不讓教育界的法定機構處理？」

相關字詞﹕通識科 教師專業操守 立法會 楊潤雄 教育局

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