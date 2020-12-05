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聶德權：無議程禁公僕擁外籍 社會可討論

【明報專訊】公務員事務局長聶德權表示，安排現職公務員宣誓及簽署聲明已到最後階段，目前待釐清一些法律問題後落實，包括拒簽對聘用條件的影響等，而政府現時議程上無修訂公務員可擁有外國國籍的規定，但會考慮社會意見，看是否需要調整。有公務員工會指出，宣誓有法律依據，違反須負刑責，但政府一直無明確指引，「每個人都有可能踩界，日後你欲加之罪，何患無辭」。

聶德權昨出席商台節目《在晴朗的一天出發》，被問到公務員宣誓效忠後，日後會否修訂為不可同時持有外國居留權或護照，他稱《基本法》無要求公務員放棄外國國籍，而現時部分公務員有外國居留權或使用外國護照，是過往香港歷史發展情况，社會一直發展，做法是否需要調整和改變，現時沒有這個議程，但社會可以討論。

稱抗拒政府即有問題 認無清晰界線

聶德權表示，公務員亦是普通市民，享有《基本法》及香港法律保障下的言論和集會自由，但表達意見有很多方式，若公務員的言行並非針對政策，而是對整個政府表達抗拒敵視，就會令人認為其身分有衝突和矛盾，但承認現實世界不會有清晰界線。他舉例，身為父母的公務員對教育政策有意見，表達是很正常，但要謹慎。

至於與相關政策屬不同部門的公務員參與集會，聶德權稱要視乎集會目的及針對議題，若有人打着公務員旗號反對政府政策及措施，就會有衝突。被問到公務員在社交媒體發表反對意見有無問題，聶稱公務員私下發表意見，亦可能會被公開，令人質疑是否反對政府。聶另透露2020至21年度已有12名政務主任辭職，人數較去年多，至於退休政務官就有14人。

指仍無指引 工會憂日後「欲加之罪」

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀表示，以往有居英權的公務員漸漸退休，日後若希望公務員對香港有承擔、無異心，可討論要求公務員不可擁有外國國籍，確保公務員是全心全意為香港。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭則認為，此舉降低年輕人加入政府意欲，令政府難吸引人才。

梁籌庭又稱，宣誓聲明有法律依據，違反須負刑責，但政府一直無明確指引，「每個人都有機會踩界，日後你欲加之罪，何患無辭」，變相公務員言論、集會自由被收窄。他亦擔心工會組織遊行反對凍薪，亦被視為公然反對政府決定，隨時被指涉嫌違反《港區國安法》。

相關字詞﹕外國國籍 聶德權 公務員宣誓

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