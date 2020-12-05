莫樹聯：港人權屬已得之物 毋須爭取

稱政府輸覆核會執尾 證人權佳

莫樹聯引述全球人類自由指數於去年12月出版的最新報告中，香港在162個國家及地區中排名第三。莫續稱，本港涉及人權、自由的司法覆核案中，政府時有落敗，而政府每次均按法庭判決，積極處理案件衍生的問題，證明香港對人權自由的保障一直處於極高水平。

林鄭月娥昨在網上座談會致辭稱，回歸23年以來，社會對《憲法》和《基本法》的認識仍有不足，加上「別有用心」的人故意扭曲中央和特區的關係，甚至將「一國」和「兩制」對立，她舉例稱，全國人大常委會制定《港區國安法》，被錯誤形容是破壞香港的高度自治。林太稱，政府日後會加強向公職人員、教師、青年宣傳《憲法》和《基本法》。

譚文豪：國安法不容挑戰 自打嘴巴

容海恩：中央沒干預審案

立法會前議員、公民黨副主席譚文豪表示，提出司法覆核的權利是本港重要基石，但《港區國安法》不容司法挑戰，質疑「是否在國安法下不容人權保障？有一點自打嘴巴」。執業大律師、新民黨容海恩回應譚文豪說法稱對方不認同中央對港的全面管治權，她解釋本港司法獨立，中央沒有干預案件的審判，爭取人權不受阻撓，強調《港區國安法》確保「爭取人權的同時，也要守法」。