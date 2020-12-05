港聞

港聞二

莫樹聯：港人權屬已得之物 毋須爭取

【明報專訊】政府昨舉辦「國家憲法日」網上座談會，基本法委員會委員莫樹聯（圖）表示，回歸後香港的人權及自由已得到足夠保障，是「已得之物」，毋須拚命爭取，在《港區國安法》出台前後亦一樣。同場的特首林鄭月娥表示，《憲法》在香港具有最高的法律地位和效力，為特區的憲制秩序和政治體制正本清源，屬當前急切要做的事情。

稱政府輸覆核會執尾 證人權佳

莫樹聯引述全球人類自由指數於去年12月出版的最新報告中，香港在162個國家及地區中排名第三。莫續稱，本港涉及人權、自由的司法覆核案中，政府時有落敗，而政府每次均按法庭判決，積極處理案件衍生的問題，證明香港對人權自由的保障一直處於極高水平。

林鄭月娥昨在網上座談會致辭稱，回歸23年以來，社會對《憲法》和《基本法》的認識仍有不足，加上「別有用心」的人故意扭曲中央和特區的關係，甚至將「一國」和「兩制」對立，她舉例稱，全國人大常委會制定《港區國安法》，被錯誤形容是破壞香港的高度自治。林太稱，政府日後會加強向公職人員、教師、青年宣傳《憲法》和《基本法》。

譚文豪：國安法不容挑戰 自打嘴巴

容海恩：中央沒干預審案

立法會前議員、公民黨副主席譚文豪表示，提出司法覆核的權利是本港重要基石，但《港區國安法》不容司法挑戰，質疑「是否在國安法下不容人權保障？有一點自打嘴巴」。執業大律師、新民黨容海恩回應譚文豪說法稱對方不認同中央對港的全面管治權，她解釋本港司法獨立，中央沒有干預案件的審判，爭取人權不受阻撓，強調《港區國安法》確保「爭取人權的同時，也要守法」。

相關字詞﹕容海恩 國家憲法日 人權

上 / 下一篇新聞

庭播「關鍵片段」 見停車場黑影墮下 警曾稱CCTV不見停車場 官：相信黑影為周梓樂
庭播「關鍵片段」 見停車場黑影墮下 警曾稱CCTV不見停車場 官：相信黑影為周梓樂
片播4次周母抽泣 周父：距真相邁一步
片播4次周母抽泣 周父：距真相邁一步
林卓廷：預咗坐監不流亡 續留港抗爭
林卓廷：預咗坐監不流亡 續留港抗爭
回應眾志三子黎智英案 美卿斥港府「政治檢控」
回應眾志三子黎智英案 美卿斥港府「政治檢控」
黎智英涉欺詐案 12‧15向高院申保釋
黎智英涉欺詐案 12‧15向高院申保釋
北區醫院病房毆打案 官裁違警員基本責任 未阻同袍虐羈押漢 警公職失當罪成
北區醫院病房毆打案 官裁違警員基本責任 未阻同袍虐羈押漢 警公職失當罪成
受害人入稟索償3警 子望雙親「盡快走出陰霾」
受害人入稟索償3警 子望雙親「盡快走出陰霾」
憂警權擴再難索CCTV片 林卓廷：今次屬奇蹟
憂警權擴再難索CCTV片 林卓廷：今次屬奇蹟
入境處佩槍倡毋須警批 泛民質疑趁機擴武 現青山灣羈留中心人員配防暴裝備 須個別申請
入境處佩槍倡毋須警批 泛民質疑趁機擴武 現青山灣羈留中心人員配防暴裝備 須個別申請
會計工作嚴重缺失 區議員黃宏泰罰17萬
會計工作嚴重缺失 區議員黃宏泰罰17萬
財會33票贊成 兩反對兩棄權 明日大嶼5.5億前期撥款通過
財會33票贊成 兩反對兩棄權 明日大嶼5.5億前期撥款通過
9環團聯署促撤：政府漠視反對聲
9環團聯署促撤：政府漠視反對聲
李桂華一筆過還清按揭
李桂華一筆過還清按揭
石籬中轉屋擬2022年底清空
石籬中轉屋擬2022年底清空
比特通創辦人梁永熹 洗黑錢及欺詐罪脫
比特通創辦人梁永熹 洗黑錢及欺詐罪脫
警首破假身分虛擬銀行開戶 眾安全數攔截無損失 13人被捕
警首破假身分虛擬銀行開戶 眾安全數攔截無損失 13人被捕
沙頭角破走私檢貨8000萬 包括iPhone 12及紅珊瑚
沙頭角破走私檢貨8000萬 包括iPhone 12及紅珊瑚
少年欲脫離黑幫 遭禁錮毆打數小時
少年欲脫離黑幫 遭禁錮毆打數小時
駱惠寧：人大決定劃「愛國者治港」標準 譚文豪：紅線不斷移 日後投反對票是否「不愛國」？
駱惠寧：人大決定劃「愛國者治港」標準 譚文豪：紅線不斷移 日後投反對票是否「不愛國」？
聶德權：無議程禁公僕擁外籍 社會可討論
聶德權：無議程禁公僕擁外籍 社會可討論
楊潤雄：加強通識視學 研增處分方法
楊潤雄：加強通識視學 研增處分方法
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】公民黨逢三五立會外議政 譚文豪獻計 秘書長：唔想陣營無咗道氣
【Emily】公民黨逢三五立會外議政 譚文豪獻計 秘書長：唔想陣營無咗道氣
【Emily】時隔30年 李氏家族再踏馬圈 小小超榮升「飛凡」馬主
【Emily】時隔30年 李氏家族再踏馬圈 小小超榮升「飛凡」馬主
【Emily】申訴專員嘉許 運署衛署水署上榜 捉30滋事馬騮 漁署主任獲獎
【Emily】申訴專員嘉許 運署衛署水署上榜 捉30滋事馬騮 漁署主任獲獎
【Emily】送學童手繪WhatsApp Sticker 支援SEN學童 協康會線上賣旗
【Emily】送學童手繪WhatsApp Sticker 支援SEN學童 協康會線上賣旗