駱惠寧：人大決定劃「愛國者治港」標準 譚文豪：紅線不斷移 日後投反對票是否「不愛國」？

駱：《決定》將禍國亂港者逐出管治架構

全國人大常委會先後制訂《港區國安法》，以及就立法會議員資格作出《決定》。駱惠寧昨在「憲法與國家安全」網上座談會致辭稱，去年修例風波令香港陷入社會動亂，中央訂立國安法填補本港法律漏洞，形容國安法在過去數月「威力初顯，香港進入由亂向治的關鍵時期」，但表示國安法的各項規定，需進一步轉化為完善的制度機制，「成為廣大市民自覺遵守的行為準則」，並獲香港行政、執法、司法機關切實執行。

駱惠寧批評，部分香港人只尊重原有法律制度的基本不變，漠視香港憲制基礎的根本改變，形容是近年香港出現亂象的「思想根源」，他說香港社會須充分認同和尊崇憲法，「《基本法》的各項規定，要放在憲法的框架內理解」。

4名民主派議員上月因人大《決定》被取消資格（DQ），駱惠寧稱，香港須堅持愛國者治港，近年有部分參選和當選的特區公職人員，公開宣揚「港獨」、尋求境外勢力干預香港事務等。他稱《決定》劃清「愛國者治港」的底線標準和政治規矩，為立法會議員的資格訂下長遠規矩，也從深層次建構公職人員對國家的認同和情感。

北大學者倡憲法成公民宗教

出席同一座談會的北京大學法學院教授陳端洪，講解如何培育公民、官員對憲法的忠誠，他認為宗教情感屬人類最虔誠的情感，「除非憲法成為公民宗教，否則國家就不具有最牢固的情感基礎」。人大常委會就2016年立法會「宣誓風波」釋法後，有人質疑是為《基本法》第104條「加料」，陳端洪批評質疑滑稽，稱褻瀆憲法誓言等同褻瀆主權，向主權宣戰，反問這些人怎能有資格擔任議員。

廖長江：容「忠誠反對派」 泛民需思定位

建制派「班長」廖長江表示，中央容許「忠誠反對派」存在，批評政府政策無問題，但不應損害國家安全、主權和利益，認為民主派需思考定位，他相信不是所有反對派均屬「禍國亂港」。他強調尊重《基本法》、《憲法》是基本要求，「不需要提升至宗教層面，神化未必是恰當的做法」。

實政圓桌田北辰認為，議員可監察政府、爭取民主，同意反對派不一定不愛國，他引述前國家領導人鄧小平對「愛國」的定義，即「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定」，認為這是立法會議員的基本要求。

譚文豪表示，DQ的紅線不斷飄移，質疑日後投反對票亦被指「不愛國」，認為「愛國者」的定義無客觀標準，稱公民黨尚未決定會否參選下次立法會選舉。