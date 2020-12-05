警首破假身分虛擬銀行開戶 眾安全數攔截無損失 13人被捕

涉案虛擬銀行為眾安銀行（ZA Bank）。翻查資料，本港8間獲發牌照的虛擬銀行中，眾安銀行最早開業，屬內地互聯網保險公司「眾安在綫」旗下。眾安在綫由內地富豪馬雲、馬明哲、馬化騰牽頭成立。眾安銀行表示，沒有客戶在事件中受影響，會繼續密切觀察，與不同持份者共同打擊金融犯罪。銀行又稱，其系統能有效辨認身分證真偽，從而攔截不法分子開戶，並會定期對帳戶作內部審核，確保戶口符合監管要求。

疑圖洗黑錢或騙迎新優惠

警方表示，今年中接獲一間虛擬銀行舉報，懷疑有人用虛假身分或他人身分開立網上戶口。警方調查發現，不法分子偽造身分證，以虛構個人資料及照片登記，或在他人身分證貼上個人照片，企圖通過銀行保安驗證系統，亦有疑犯利用他人身分證申請開戶。警方拘捕涉案10男3女，15至59歲，其中3人為巴基斯坦裔，1人是印度裔，全部持有香港身分證，部分人有三合會背景，行動中檢獲手機及銀行文件，警方正調查背後是否牽涉犯罪集團。

案中所有申請均遭銀行保安系統堵截，銀行並無損失。警方估計，不法分子為洗黑錢而開設「傀儡戶口」，接收及轉讓非法得來的資金，亦有可能是貪圖銀行的迎新優惠和服務。

IT界：AI審核加人臉識別 一般人難攻破

警方表示，申請人下載銀行手機程式後，需先提供身分證，其後需自拍以核對身分證上的容貌，通過銀行保安驗證系統便可開戶。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，虛擬銀行主要靠人工智能系統核對申請者資料，通常能分辨身分證是否經修改，人臉識別系統亦能分辨相片是否真人，一般人應無法攻破保安系統，但不代表無懈可擊，銀行仍需持續更新保安系統。不少虛擬銀行隸屬或與大公司合作，他估計銀行利用這些公司的資料庫，提升核實用戶資料的準確度。

另外，今年2至10月，警方接獲15宗網上騙案舉報，事主在社交媒體或網上購物平台遭騙取共570萬元，每宗金額介乎400至340萬元，主要是網上情緣騙案及被新認識朋友游說參與投資計劃，其次是買賣貨物被騙。警方拘捕6男8女，他們主要是協助騙徒洗黑錢的傀儡戶口持有人。